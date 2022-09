Formula 1 GP Italia 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP d'Italia di Formula 1 a Monza: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP ITALIA IN TV Per la terza settimana consecutiva torna la Formula 1! Dopo il Gran Premio del Belgio e il Gran Premio d'Olanda è la volta del Gran Premio d'Italia, nell'anno del centenario del circuito di Monza. Max Verstappen e la Red Bull possono contare su un vantaggio di oltre cento punti in classifica su Charles Leclerc e sulla Ferrari, ma a Monza c'è in gioco l'onore del Cavallino e la Scuderia farà di tutto per reagire alle ultime prestazioni opache davanti alla marea rossa, che proverà a sfidare quella arancione in termini di numeri, attesi da record dagli organizzatori. Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 9 settembre

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 10 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 11 settembre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 10 settembre

Qualifiche: 16.00 (diretta)

VEDI ANCHE

Domenica 11 settembre

Gara: 15.00 (diretta)

TUTTO SUL GP D'ITALIA 2022

F1 GP Italia 2021, Monza: le Frecce Tricolore sopra la griglia di partenza del GP

La pista di Monza è stata costruita nel 1922 in soli 110 giorni ed è il terzo impianto permanente della storia dopo quello delle Brooklands in Gran Bretagna e di Indianapolis negli USA. Il primo GP d'Italia è stato ospitato il 3 settembre 1922 e fu vinto da Pietro Bordino su FIAT. Dal 1950 vi si corre in Formula 1 e il record di velocità su questa pista è stato registrato ufficialmente da Juan Pablo Montoya che ha toccato i 372,6 kmh durante le prove libere del 2005, mentre il giro più veloce della storia della Formula 1, a una media di 264,362 kmh, lo ha stabilito nel 2020 Lewiss Hamilton sulla Mercedes, strappando la pole con il tempo record di 1'18''887. La pista di Monza nella versione attuale misura 5.793 kmh e sarà percorsa per i tradizionali 53 giri domenica. Il giro record in gara appartiene invece a Rubens Barrichello, che, ancora su Ferrari, nel 2004 percorse il tracciato brianzolo in appena 1'21''046.

Il matlempo è atteso soprattutto al venerdì, ma sabato e domenica le nuvole e la pioggia dovrebbero lasciare spazio al sole per un'edizione del centenario con temperature gradevoli, comprese tra 15° e 27°, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 9 settembre: temperature: max 16°, min 26°; temporale, precipitazioni 90%, umidità 69%, vento 8 km/h.

Sabato 10 settembre: temperature: max 15°, min 27°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 59%, vento 8 km/h.

Domenica 11 settembre: temperature: max 15°, min 27°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 55%, vento 10 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/09/2022