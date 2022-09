Leclerc vede rosso: la Ferrari può vincere a Monza, "Ma dobbiamo essere perfetti"

SPERANZA (GIALLO)ROSSA Tutto vestito di giallo, con il kit speciale portato dalla Ferrari al GP d'Italia per festeggiare i 75 anni della Scuderia nell'anno del centenario di Monza, Charles Leclerc si è presentato puntuale in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti e dicendosi persino possibilista circa una sua vittoria domenica. Guardando alle prestazioni offerte dalla monoposto di Maranello negli ultimi mesi, e considerando che si corre su una pista veloce come quella brianzola, sembrano parole ardite quelle proferite dal pilota monegasco, che invece non esclude che si possa ripetere l'exploit del 2019, a patto però che tutti giochino la loro parte alla perfezione.

VEDI ANCHE

UNA POSSIBILITÀ ''Stavolta non sono qui in rosso ma in giallo per celebrare i 75 anni della Ferrari, è un po' strano ma è bello anche se per una sola gara'' - ha spiegato Charles nel paddock di Monza - ''La settimana di Monza è sempre molto impegnativa. A Milano abbiamo fatto un bagno di folla impressionante. Qui la pista non si addice totalmente alla nostra auto, ma si sono viste soprese in ogni senso finora nel campionato, a volte positive, a volte negative. Quello che so è che correre qui per la Ferrari è un piacere puro, e tutto questo contesto non lo sento come pressante, ma solo come estremamente piacevole. La Red Bull qui sarà molto forte, ma noi abbiamo una possibilità, a patto di fare tutto in maniera perfetta''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/09/2022