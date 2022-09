F1 GP Italia 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MONZA F1 L'impegnativo tour de force del calendario della Formula 1 porta il paddock a trasferirsi in fretta da Zandvoort a Monza per il terzo GP in tre domeniche consecutive. A chiudere il triple header di fine estate c'è un GP Italia che preannuncia il tutto esaurito sugli spalti (350 mila le presenze attese per il weekend) per sostenere una Ferrari rinata dopo due stagioni di grandi difficoltà, ma che vede grande favorita la Red Bull di Max Verstappen: dominatore sulla velocissima pista di Spa, il campione del mondo è dunque l'uomo da battere anche sui lunghi rettilinei dell'Autodromo Nazionale, che questo fine settimana festeggia il centenario della sua nascita. Riuscirà la Ferrari (o, perché no, la Mercedes) a impedire all'asso olandese di centrare la quinta vittoria di fila? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Italia 2022.

Prove libere 3 GP d'Italia 2022 live dalle 12.45 di sabato 10 settembre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.