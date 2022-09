Ferrari, oltre alle maglie c'è di più: a Monza anche la rossa si tinge di giallo

Ci sarà un bel tocco di giallo (Modena, ovviamente) anche sulle livree delle due Ferrari F1-75 che saranno in pista a Monza a partire da venerdì. La Rossa resta tale e non cambia colore – come si ipotizzava sui social impazziti dopo l’annuncio di una colorazione tributo – ma, in occasione del Gran Premio d’Italia in cui si festeggiano i 100 anni dell’Autodromo Nazionale, fa l’occhiolino alla città del padre fondatore Enzo Ferrari. E alla storia del brand di Maranello, nato 75 anni fa (come suggerisce proprio il nome della monoposto di questa stagione) e da sempre contrassegnato dal logo del Cavallino Rampante di Francesco Baracca, in nero su fondo, appunto, giallo in onore di Modena.

LIVREA SPECIALE Insomma, per un anniversario speciale, la Ferrari si presenta in pista con una colorazione altrettanto speciale. All’insegna del tradizionale rosso, certo, ma con vari tocchi di giallo Modena. A partire dal numero dei piloti sul musetto (solitamente nero), per poi passare anche all’estremità laterali dell’Halo e soprattutto al cofano motore, dove si fondono il giallo e il nero del logo tradizionale della casa automobilistica di Maranello. Infine, gialli saranno anche gli endplate dell’ala posteriore, sul cui profilo principale ricomparirà l’iconico logo Ferrari con la “F Lunga”.

HOSPITALITY E TUTE La colorazione speciale, dunque, non si limiterà alle nuove maglie dei piloti e dei membri del team presentati nella mattinata di martedì, ma sarà estesa alla livrea delle monoposto e anche a tute e caschi dei piloti e all’hospitality nel paddock di Monza. Colori che, comunque, saranno utilizzati soltanto in questo weekend proprio in occasione del centesimo anniversario del circuito brianzolo – il secondo più antico al mondo tra quelli ancora in funzione, dopo Indianapolis – e dei 75 anni di vita della casa automobilistica del Cavallino. Non saranno contenti gli scaramantici visto che, negli ultimi anni, nessuno dei team che ha portato in pista una livrea speciale (Mercedes in Germania nel 2019, Ferrari al Mugello nel 2020 e Red Bull in Turchia nel 2021) è mai riuscito a portare a casa la vittoria. Come a dire che, a Monza, oltre al fortissimo Max Verstappen, ci sarà da battere anche la cabala…

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/09/2022