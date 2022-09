Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Italia

Dopo Spa e Zandvoort, la F1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo e lo fa in grande stile, sulla mitica pista di Monza che, al suo centesimo compleanno, ospita il GP Italia 2022. Il sedicesimo round del Mondiale è iniziato con alcune importanti novità circa le sanzioni in griglia che, tra gli altri, dovranno essere scontate da Sainz, Perez, Hamilton e (soprattutto) Max Verstappen (qui la lista completa delle penalità). Da super favorito della vigilia, l'olandese della Red Bull sa che dovrà correre in attacco, cercando di recuperare terreno su Russell e Charles Leclerc, gli unici due big a non attendere una penalità al via: missione possibile, considerando le prestazioni già mostrate nelle scorse gare, o l'idea di proseguire la striscia di vittorie consecutive si fa sempre più complicata?

GP Italia 2022, Monza: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Italia F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/09/2022