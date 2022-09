Come frena una F1 a Marina Bay? I segreti del GP Singapore con Brembo

MONZA, DICIASSETTESIMA TAPPA Dopo due weekend di sosta, la Formula 1 torna con il Gran Premio di Singapore sul tracciato di Marina Bay. Si correrà come sempre in notturna, sulla pista dove nel 2020 e nel 2021 non si è disputato alcun evento a causa della pandemia di Covid-19. Max Verstappen e Charles Leclerc si daranno di nuovo battaglia dopo Monza, su un tracciato che sembra buono per le caratteristiche della Ferrari. Ma sarà davvero così? Per farsi un'idea migliore di ci che accadrà nel corso del weekend singaporiano è fondamentale leggere con attenzione i dati che Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia, rilascia per capire come si guida (e si frena!) sul tortuoso tracciato di Marina Bay. Di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del circuito, buona lettura!

I SEGRETI DI SINGAPORE

Dopo tre settimane di stop, complice la cancellazione del GP Russia inizialmente previsto il 25 settembre, la Formula 1si sposta in Asia: il GP Singapore torna in calendario a distanza di tre anni dall’ultima edizione perché nel 2020 e 2021 quest’area restò fuori dal campionato a causa della pandemia di Covid-19. Secondo i tecnici Brembo il Marina Bay Street Circuit rientra nella categoria dei circuiti impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4 complice il ritmo serrato, come testimonia la media oraria sul giro vicino ai 190 km/h e la mancanza di adeguati spazi per il raffreddamento, in quanto il rettilineo più lungo misura solo 832 metri. ​

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 22%

: 22% Lunghezza circuito 5.063 metri

5.063 metri Numero di giri : 61

: 61 Numero di frenate : 15

: 15 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 14 e curva 7.

Per gareggiare con successo nel GP Singapore i team modificano l’assetto delle monoposto. Non vengono invece cambiate le pinze freno, le cui forme e dimensioni sono definite in inverno per combinarsi nel miglior modo possibile con le esigenze specifiche dell’auto che vanno ad equipaggiare. Le sofisticate metodologie di progettazione a disposizione di Brembo hanno consentito di progettare, per ciascun team, un modello di pinza freno che ha permesso di ottimizzare il rapporto peso-rigidezza desiderato. C’è chi predilige pinze più leggere rinunciando alla massima rigidezza, mentre altri optano per soluzioni più rigide e con qualche grammo in più.

Caliper anteriore F1 by Brembo

Per venire incontro alle richieste degli automobilisti che desiderano una frenata aggressiva sia sua strada che su pista, Brembo ha creato i kit frenanti GT/R, composti da pinze monoblocco in alluminio ricavate dal pieno ad attacco radiale, dischi flottanti in due pezzi e pastiglie ad alte prestazioni. Le pinze GT/R presentano caratteristiche tipicamente racing, dalla leggerezza alla rigidezza passando per la resistenza alle alte temperature. Sono progettate per offrire una forza frenante costante e un pedale stabile, ma anche per migliorare la dinamica e le prestazioni del veicolo, poiché contribuiscono a ridurre le masse non sospese.

Delle 15 frenate del Marina Bay Street Circuit 4 sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e le altre 7 sono light. La più impegnativa in assoluto è la prima curva, intitolata a Benjamin Sheares, già presidente di Singapore: le monoposto passano da 293 a 127 km/h in 1,71 secondi in cui percorrono appena 91 metri. In questo punto i piloti sono soggetti ad una decelerazione di 5,1 g ed esercitano un carico di 149 kg sul pedale del freno.

Dettaglio caliper Brembo F1

Poster Ferrari-Red Bull by Brembo

​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa.

