Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Singapore

A tre anni dall'ultima volta, la Formula 1 torna in pista a Singapore per uno dei GP più impegnativi della stagione per team e piloti. Le temperature roventi e l'altissimo tasso di umidità che solitamente caratterizzano il clima sul circuito cittadino di Marina Bay saranno una vera sfida per tutti i protagonisti, impegnati su un tracciato dove le sorprese e il caos sono spesso dietro l'angolo. Tanti, dunque, gli interrogativi in vista del round numero 17 del Mondiale, che si portano appresso anche i dubbi dei fantamanager nello schierare la formazione ideale per il Fantasy F1...

F1 GP Singapore 2022, Marina Bay: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Singapore F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/09/2022