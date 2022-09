Formula 1 GP Singapore 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

GP SINGAPORE IN TV Dopo due domeniche di pausa, il campionato del mondo di Formula 1 torna per l'ultimo grappolo di gare, quelle decisive per l'assegnazione del mondiale! Il Gran Premio d'Italia ha sancito la superiorità di Max Verstappen e della Red Bull su tutto il resto della concorrenza, ma la pista di Marina Bay, dove domenica tornerà a svolgersi dopo due anni di assenza il Gran Premio di Singapore, dovrebbe essere un tracciato buono per la Ferrari e per Charles Leclerc che, sotto alle luci artificiali della pista asiatica, proveranno a tenere aperto il mondiale - almeno matematicamente - per un altro po'. A caccia del successo anche i rispettivi compagni di team, Sergio Perez e Carlos Sainz, e i piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell. Occhio, però, anche e soprattutto a Fernando Alonso, che su questa pista può fare molto bene con la sua Alpine. Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in diretta su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Singapore 2019, Marina Bay: la partenza della gara della passata stagione

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 30 settembre

Prove libere 1: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Prove libere 2: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sabato 1 ottobre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Qualifiche: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 2 ottobre

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 ottobre

Qualifiche: 18.00 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 2 ottobre

Gara: 18.30 (differita)

TUTTO SUL GP DI SINGAPORE 2022

F1 GP Singapore, l'incantevole scenario notturno di Marina Bay

Inaugurato nel 2008, il Marina Bay Street Circuit di Singapore è stato il primo tracciato a ospitare un gran premio in notturna. Illuminato a giorno da un impianto non permanente di potenti luci artificiali, si tratta ancora oggi dell’unica pista che ospita un gp interamente in fascia serale (le gare ad Abu Dhabi e in Bahrain partono al crepuscolo). 23 le curve, di cui 14 a sinistra, per 5.063 metri da ripetere 61 volte nella giornata di domenica. 1:41.905 il record del tracciato in gara, segnato nel 2018 dalla Haas di Kevin Magnussen, tornata in pista negli ultimi giri con gomme Hypersoft nuove. Il giro più veloce in assoluto è invece quello completato da Lewis Hamilton in qualifica, sempre nel 2018: 1:36.015 il tempo che consegnò al britannico la pole position nel Gran Premio di Singapore di quell'anno.

Prevista pioggia per il caldo weekend di Singapore. Saranno temporali sparsi al sabato e pioggia battente alla domenica, con la pista che però dovrebbe asciugarsi rapidamente se dovesse smettere, viste le alte temperature, comprese tra i 26° e i 31° gradi, contassi di umidità notevoli. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 30 settembre: temperature: max 31°, min 26°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 71%, vento 13 km/h.

Sabato 31 settembre: temperature: max 30°, min 26°; temporali sparsi, precipitazioni 60%, umidità 73%, vento 10 km/h.

Domenica 1 ottobre: temperature: max 29°, min 26°; temporali, precipitazioni 60%, umidità 76%, vento 11 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/09/2022