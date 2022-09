Pirelli F1 2022: ecco le gomme scelte per i GP Singapore e Giappone

La Formula 1 si è messa alle spalle il tour de force di fine estate, con la stancante tripletta che ha portato le monoposto a sfrecciare tra Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza in tre domeniche consecutive. Complice la cancellazione della gara in Russia, adesso il paddock può rifiatare per un paio di settimane, prima di un nuovo back-to-back che porterà Verstappen – prossimo a festeggiare la matematica certezza del titolo Piloti – e colleghi prima a Singapore e poi in Giappone. Ma quali saranno le gomme scelte per i due weekend in estremo oriente?

F1 2022: gomme Pirelli Soft

VEDI ANCHE

LA SCELTA GOMME A comunicare ufficialmente le mescole opzionate per i prossimi due GP è stata proprio la Pirelli, che porterà in Asia tutti i compound della gamma. Nel GP di Singapore, su un circuito cittadino dall’asfalto stradale molto liscio, torneranno infatti gli pneumatici più morbidi del lotto, con le C3 vestite di “bianco” Hard, le C4 di “giallo” Medium e le C5, grandi protagoniste dei tracciati temporanei, nel ruolo delle “rosse” Soft. L’asfalto più rugoso e soprattutto le alte sollecitazioni laterali di Suzuka impongono invece una scelta più conservativa, con il ritorno delle Hard C1 e delle Medium C2, mentre le C3 torneranno a essere le Soft solo pochi giorni dopo essere state le gomme più dure in pista. Di seguito la tabella di riepilogo delle scelte Pirelli nel Mondiale F1 2022.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2022

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C5 GP Emilia-Romagna Imola C2 C3 C4 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Francia Le Castellet C2 C3 C4 GP Ungheria Budapest C2 C3 C4 GP Belgio Spa-Francorchamps C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia Monza C2 C3 C4 GP Singapore Marina Bay C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/09/2022