ROUND 15 GP SINGAPORE Terminata la lunga fase europea, il mondiale di Formula 1 entra nell’ultimo terzo di campionato, quello che deciderà la classifica finale in Asia e America. Si riparte dal Gran Premio di Singapore per un altro back-to-back che vedrà le monoposto scendere in pista illuminate dalle luci artificiali di Marina Bay prima di tornare in pista sette giorni dopo a Sochi per il Gp di Russia. Nella “Monte Carlo del sud est asiatico” si riaccende la sfida tra Ferrari – uscita vittoriosa dalle ultime due tappe iridate – Mercedes e Red Bull. Ma il campo da gioco è ben diverso dai precedenti, e dovrebbe essere decisamente meno favorevole per la SF90 visto che il circuito cittadino di Singapore è un tracciato con molte curve lente a 90° intervallate da veloci rettilinei da trazione. Insomma, un terreno dove il carico aerodinamico generato dal corpo vettura è determinante e dove, dunque, Mercedes e Red Bull dovrebbero partire con un po’ di vantaggio.

IL CIRCUITO Inaugurato nel 2008, il Marina Bay Street Circuit di Singapore è stato il primo tracciato a ospitare un gran premio in notturna. Illuminato a giorno da un impianto non permanente di potenti luci artificiali, si tratta ancora oggi dell’unica pista che ospita un gp interamente in fascia serale (le gare ad Abu Dhabi e in Bahrain partono al crepuscolo). 23 le curve, di cui 14 a sinistra, per 5.063 metri da ripetere 61 volte nella giornata di domenica. 1:41.905 il record del tracciato in gara, segnato nel 2018 dalla Haas di Kevin Magnussen, tornata in pista negli ultimi giri con gomme Hypersoft nuove. Il giro più veloce in assoluto è invece quello completato da Lewis Hamilton in qualifica sempre nel 2018: 1:36.015 il tempo che consegnò al britannico la pole position nel Gran Premio di Singapore della passata stagione.

I NUMERI Solo quattro sono i piloti che sono riusciti a imporsi nel Gran Premio di Singapore nelle 11 edizioni disputate fino a questo momento. Marina Bay è terreno di conquista preferito da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, entrambi arrivati a quota quattro affermazioni in carriera, mentre due sono i successi di Fernando Alonso – il primo con la Renault nel 2008 nell’edizione passata alla storia per il Crashgate di Nelson Piquet Jr. – e uno di Nico Rosberg. Tra i costruttori il dominio assoluto è della Mercedes con 4 vittorie, mentre Red Bull e Ferrari sono ferme rispettivamente a quota 3 e 2. Un successo a testa infine per Renault e McLaren.

IL METEO Solitamente molto piovosa in questo periodo dell’anno, le precipitazioni a Singapore si concentrano più che altro nelle ore diurne, tanto che soltanto in un caso (il Gp del 2017) è venuto a piovere nel corso di una sessione ufficiale. Da tenere d’occhio invece le altissime temperature, difficili da sopportare per il corpo umano a causa dell’alto livello di umidità. Queste nel dettaglio le previsioni per il weekend:

Venerdì 20 settembre: sereno, temperature 26-31°C, possibilità di precipitazioni: 5%

Sabato 21 settembre: parzialmente nuvoloso, temperature 25-31°C, possibilità di precipitazioni: 5%

Domenica 22 settembre: sereno, temperature 26-31°C, possibilità di precipitazioni: 5%

