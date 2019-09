GARA NOTTURNA La #nightrace del Mondiale di Formula 1 è arrivata, e con essa il gran caldo e lo smog, due grossi problemi supplementari che attanagliano i piloti nel circuito cittadino asiatico. Questa è Singapore, una gara affascinante su una pista dal soprasso difficile e dalle caratteristiche diametralmente opposte a quelle delle velocissime Spa e Monza, dove la Ferrari è uscita trionfante grazie all'astro nascente Charles Leclerc. Ma per brillare anche sotto il cielo notturno della Monte Carlo asiatica ci vorrà ben altro per la stellina ferrarista, visti i pochi rettilinei e le tante ripartenze stop & go che il tracciato stradale di Marina Bay offre, tutte caratteristiche indigeste alla SF90. E allora ci sarà spazio per i sogni di rivalsa di Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen a vestire i panni di favoriti per questo weekend. Attenzione, mai escludere però dalla partita Sebastian Vettel, perché sotto le luci artificiali di questa massacrante gara, che si corre sempre sul limite delle due ore, ha già vinto quattro volte, tanto quanto Hamilton, gli unici piloti oltre ad Alonso (2 volte) e Rosberg ad aver trionfato a Singapore. Tutti campioni del mondo. Sarà un caso? Non proprio... Per cui allacciate le cinture e seguite con noi ogni sessione di questo imperdibile appuntamento, che vi racconteremo minuto per minuto con le nostre dirette testuali.

La diretta testuale delle prove libere 3 del Gran Premio di Singapore 2019 inizierà alle 11.45, seguila LIVE minuto per minuto.