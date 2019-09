Autore:

GP SINGAPORE IN TV La Ferrari ha chiuso la stagione europea della Formula 1 con due vittorie di Charles Leclerc nelle ultime gare in Belgio e Italia. Il mondiale 2019 di Formula 1 inizia la sua fase conclusiva con le lunghe trasferte in Asia e America prima del gran finale di Abu Dhabi. La terza e ultima parte del campionato prende il via nel weekend del 22 settembre con il Gran Premio di Singapore, che si svolge su uno dei tracciati cittadini, quello di Marina Bay, più apprezzati da pubblico e piloti almeno sul piano scenografico. La Monte Carlo del sud est asiatico è infatti come da tradizione sede di una delle gare che si disputano in notturna in un turbinio di luci, ombre e scintille esaltati dall’illuminazione artificiale. Dal punto di vista televisivo non sono però molte le differenze con gli orari classici degli appuntamenti europei.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY A trasmettere in diretta e in esclusiva il Gran Premio di Singapore ci sarà come sempre Sky Sport F1 HD, raggiungibile sul canale 207 dell’emittente satellitare. Dopo la diretta dei record di Monza, che ha fatto segnare i nuovi picchi di ascolto per la F1, TV8 tornerà a trasmettere in chiaro soltanto la differita integrale di qualifiche e gara. Ovviamente non mancheranno poi le dirette minuto per minuto sul web di MotorBox, che vi racconterà, come ormai da tradizione, tutto quello che accadrà in pista con ampio corredo fotografico direttamente dalla pista. Di seguito gli orari tv di Sky Sport F1, di TV8 e delle cronache testuali di MotorBox.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 20 settembre

Prove libere 1: 10.30 – 12.00

Prove libere 2: 14.30 – 16.00

Sabato 21 settembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 22 settembre

Gara: 14.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 21 settembre, ore 18.00

Gara: domenica 22 settembre, ore 18.00

*Palinsesto soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 20 settembre

Prove libere 1: dalle 10.15

Prove libere 2: dalle 14.15

Sabato 21 settembre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 22 settembre

Gara: dalle 13.45