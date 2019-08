Autore:

La Redazione

GP BELGIO, ROUND 13 Il summer break della Formula 1 è finalmente terminato, con le monoposto pronte a tornare in pista per la gara numero 13 della stagione 2019. L’appuntamento è di quelli importanti, perché non si torna semplicemente a scuola ma… nell’università della guida: Spa-Francorchamps. Lo storico tracciato del Gran Premio del Belgio sarà infatti teatro della ripresa delle ostilità, con Mercedes ancora vettura da battere e Ferrari e Red Bull a provare a contrastarne il dominio, lottando al contempo per il secondo posto nella classifica costruttori.

IL CIRCUITO Attenzione però a dare per scontati esiti simili a quelli della tappa in Ungheria con cui si è chiusa la prima parte della stagione: il circuito delle Ardenne consta di rettilinei da altissime velocità, ma anche di curvoni rapidi dove è necessario avere una macchina incollata a terra. Inoltre, giusto a complicare un po’ il quadro complessivo, le temperature sono solitamente tutt’altro che estive, con la pioggia sempre dietro l’angolo… Con 7004 metri, quella di Spa-Francorchamps è attualmente la pista più lunga del mondiale, tanche che saranno “soltanto” 44 i giri che le monoposto dovranno percorrere domenica prossima. 19 le curve, di cui 9 verso destra, ma in realtà basta nominare l’Eau Rouge-Raidillon, Pouhon, Blanchimont e la Chicane Bus Stop per capire che Spa non è una pista come le altre.

I NUMERI A parte una piccola parentesi a Nivelles (1972 e 1974) e a Zolder (1973, dal 1975 al 1982 e 1984), il Gran Premio del Belgio si è sempre tenuto a Spa-Francorchamps. In calendario sin dal 1950, la gara non si è disputata solo in sei occasioni (1957, 1959, 1969, 1971, 2003, 2006). Quasi inutile dire a chi appartiene il titolo di “King of Spa”, perché la risposta Michael Schumacher – sei successi in carriera, che avrebbero anche potuto essere di più se si fossero disputate le edizioni 2003 e 2006, se non fosse stato infortunato nel 1999 e senza la squalifica nel 1994 – è fin troppo scontata. Cinque sono le vittorie di Ayrton Senna mentre, tra i piloti in attività, il “padrone di casa” è Kimi Raikkonen, a quota quattro primi posti (insieme a Jim Clark). Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono invece appaiati a tre successi a testa, con Daniel Ricciardo fermo a una vittoria (ottenuta nel 2014). Le qualifiche sono invece il regno di Hamilton, che comanda le statistiche con ben cinque pole position, mentre Schumi è incredibilmente fermo alla sola partenza al palo datata 2002.

IL METEO La zona del Belgio in cui si snoda il tracciato di Spa-Francorchamps è sovente investita da perturbazioni anche di una certa intensità. In questo caso, la pioggia è attesa principalmente nella giornata di giovedì, mentre i tre giorni di attività in pista dovrebbero essere caratterizzati dal sole e dal bel tempo. Le temperature saranno comunque piuttosto fresche, con massime non oltre i 25 gradi e con i 18 previsti per domenica. Ecco nel dettaglio le condizioni meteo del weekend del Gran Premio del Belgio 2019:

Venerdì 30 agosto: cielo sereno, temperature 12-23°C, 1% possibilità di precipitazioni.

Sabato 31 agosto: cielo sereno, temperature 12-25°C, 1% possibilità di precipitazioni.

Domenica 1 settembre: cielo parzialmente nuvoloso, temperature 13-18°C, 10% possibilità di precipitazioni.

ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 del Belgio 2019

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019

RISULTATI GARA

Domenica 1 settembre, ore 15.10

GRIGLIA DI PARTENZA

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 31 agosto, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 31 agosto, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 30 agosto, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 30 agosto, ore 11.00