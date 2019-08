Autore:

La Redazione

GP BELGIO IN TV Finalmente la lunga pausa estiva della Formula 1 sta per andare in archivio. Le 20 monoposto F1 torneranno infatti a rombare nel weekend sullo storico tracciato belga di Spa-Francorchamps, ormai da qualche stagione tradizionale – e amatissima, da piloti e appassionati – cornice per il ritorno dalle vacanze. Ovviamente, il Gran Premio del Belgio segnerà il ritorno nei palinsesti televisivi della F1 in diretta: come al solito, la “casa” del circus sarà Sky Sport F1 HD, il canale 207 dell’emittente satellitare di Rupert Murdoch. Sky trasmetterà infatti live tutte le sessioni in pista, dalle prove libere di venerdì 30 agosto alle qualifiche di sabato 31 e la gara delle 15.10 di domenica 1 settembre. Da non perdere neppure il racconto in diretta minuto per minuto su MotorBox, che sarà presente nel paddock di Spa con l’inviato Salvo Sardina. L’emittente in chiaro TV8 trasmetterà invece in differita sia le qualifiche di sabato pomeriggio che la gara. Ecco nel dettaglio tutti gli orari del weekend del Gran Premio del Belgio 2019.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 31 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 1 settembre

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 31 agosto, ore 18.00

Gara: domenica 1 settembre, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 30 agosto

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 31 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 1 settembre

Gara: dalle 14.45