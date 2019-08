SPA... TTACOLARE! L'estate è finita, tornano a sfrecciare i bolidi della Formula 1 e lo fanno su una delle piste più amate da tifosi e piloti per la sua difficoltà e per l'alto livello di spettacolarità che offrono curve simbolo come Eau Rouge e Radillon. Parliamo ovviamente di Spa Francorchamps dove si svolge il tradizionale e iconico Gran Premio del Belgio. I giochi per il mondiale sembrano quasi chiusi, con Lewis Hamilton nettamente in testa in classifica, ma questa gara rappresenta il crocevia del Campionato 2019 per la Ferrari. Su una pista infatti che sembra adattarsi alle caratteristiche della SF90, Sebastian Vettel e Charles Leclerc andranno a caccia della prima vittoria dell'anno, piloti Mercedes e Red Bull permettendo, con un Max Verstappen che guida una Red Bull sorprendente e con al suo fianco il nuovo compagno Alex Albon, promosso da Helmut Marko al posto di Pierre Gasly. Gli ingredienti per un GP imperdibile ci sono tutti, e noi ve lo racconteremo LIVE minuto per minuto, solo su Motorbox.com.

