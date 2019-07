Autore:

DODICESIMA TAPPA La Formula 1 arriva in Ungheria dopo i fuochi d'artificio di Hockenheim. Max Verstappen ha trionfato sul bagnato del Gp di Germania accorciando le distanze in classifica da una Mercedes che, sia con Hamilton che con Bottas, ha vissuto indubbiamente uno dei weekend più negativi delle ultime stagioni. La Ferrari si presenta invece all'ultima tappa prima della pausa estiva con sentimenti misti: da un lato, Sebastian Vettel è stato uno dei grandi protagonisti della gara di casa, risalendo dall'ultimo al secondo posto finale; dall'altro, però l'incidente di Charles Leclerc e i problemi di affidabilità sofferti in qualifica hanno reso il bicchiere di Maranello decisamente mezzo vuoto. L'aumento delle temperature nella solitamente torrida pista di Budapest potrà però aiutare la SF90 a esprimersi su ottimi livelli di competitività, nonostante il layout tortuoso non dovrebbe in teoria favorire le caratteristiche della Rossa.

IL CIRCUITO Il circuito dell'Hungaroring ospita ininterrottamente la Formula 1 dal 1986 e domenica lo farà per la 34° volta nella sua storia. A causa del suo tortuoso layout e alle poche possibilità di sorpasso che offre, molti dei gran premi disputati qui si sono qui trasformati nel famoso "trenino ungherese", ma più di un campione è riuscito a trovare il modo di sorpassare i rivali anche in Ungheria: indimeticabile la manovra compiuta proprio nel GP inaugurale da Nelson Piquet alla prima curva su Ayrton Senna. Quella curva è stata poi modificata nel 2003 al fine di allungare la staccata e produrre un chiaro punto di sorpasso per i piloti. Due le zone DRS, in curva 1 e 2, attivabili dal medesimo detection point prima dell'ultima curva (la 14). Il giro più veloce mai corso in Ungheria non risale a una sessione di qualifica, bensì alle prove libere 3 della passata stagione, con Vettel che chiuse in testa con il tempo di 1'16"170, migliore di un decimo del 1'16"276 che gli servì qui per partire in pole nel 2017. Il record ufficiale in gara risale invece al lontano 2004, con Michael Schumacher che fermò i cronometri sul 1'19"071. L'Hungaroring è lungo 4,381 km che i piloti dovranno percorrere domenica per 70 volte.

I NUMERI Sono ben sei le affermazioni di Lewis Hamilton in Ungheria (2007, 2009, 2012, 2013, 2016 e 2018), uno dei terreni di caccia preferiti dal britannico che ha vinto la gara dello scorso anno precedendo la coppia di ferraristi composta da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Il tedesco Vettel vinse nel 2017 e nel 2015, nel 2014 era stato invece Daniel Ricciardo, al termine di una rimonta finale entusiasmante, a far fuori Alonso, Hamilton e Rosberg negli ultimi giri, conquistando la sua seconda vittoria in Formula 1. Sono solo questi tre i piloti ad aver trionfato in Ungheria tra quelli iscritti al mondiale. Dietro a Hamilton troviamo Michael Schumacher con 4 e Ayrton Senna con 3. Accanto a Vettel ci sono a quota 2 successi anche Nelson Piquet, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen e Jenson Button. Tra i team invece è la McLaren ad ave vinto più volte sulla pista magiara, con 11 primi posti, davanti alle 7 di Williams e Ferrari e alle 3 della Mercedes.

IL METEO Di seguito il dettaglio da weather.com:

Venerdì 2 agosto: temperature 16-26°C, precipitazioni 50%, umidità 63%, vento 12 km/h

Sabato 3 agosto: temperature 15°-26°, precipitazioni 20%, umidità 66%, vento 22 km/h

Domenica 4 agosto: temperature 17°-27°, precipitazioni 10%, umidità 59%, vento 16 km/h

