Autore:

La Redazione

COSÌ IN TV Con lo stesso fuso orario del Gran Premio di Germania del fine settimana precedente, la programmazione TV del Gran Premio di Ungheria ricalca gli orari tradizionali delle gare in Europa. Sul circuito dell'Hungaroring di Budapest si partirà venerdì 2 agosto con le prime prove libere in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD alle 11.00, mentre il semaforo verde della seconda sessione scatterà alle 15.00. Sabato 3 agosto sarà la volta delle prove libere 3 e della qualifica, previste rispettivente alle 12.00 e alle 15.00. Alle 15.10 di domenica 4 agosto, invece, ci sarà lo spegnimento dei semafori del GP d'Ungheria. Tutte le sessioni saranno raccontate in diretta testuale anche da MotorBox, con TV8 che trasmetterà invece qualifiche e gara in leggera differita.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 2 agosto

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 3 agosto

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 4 agosto

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 3 agosto, ore 18.00

Gara: domenica 4 agosto, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 2 agosto

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 3 agosto

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 4 agosto

Gara: dalle 14.45