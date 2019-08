GP UNGHERIA Il summer break è alle porte, ma intanto c’è da correre un ultimo Gp prima che il circus della F1 si ritrovi a Spa nel weekend del 1° settembre. Con ancora negli occhi le emozioni del Gp di Germania, si vola infatti a Budapest per il back-to-back che chiude la prima parte del campionato. Come al solito, non mancano i temi e i punti di domanda: con il tradizionale caldo torrido dell’Hungaroring, la Ferrari potrebbe esprimersi al meglio, con l’obiettivo di ripetere il successo del 2015 e 2017. Sentimenti misti, però, per gli uomini del Cavallino: se Vettel può costruire sulle basi del secondo posto in rimonta, Leclerc spera di dimenticare in fretta l’errore che lo ha messo fuori gioco a Hockenheim. La Rossa dovrà poi fare i conti con la Mercedes – certamente vogliosa di “vendicare” il magro risultato in casa – e specie con un Lewis Hamilton che ha dimostrato di trovarsi alla perfezione tra le tortuose curve della pista magiara. Impossibile, poi, dimenticare la Red Bull vincitrice già di due gare in stagione e forte di un Max Verstappen sempre più in stato di grazia. Insomma, non mancano i motivi per seguire e commentare in diretta insieme a noi tutto il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria 2019.

Prove libere 3 del Gran Premio d'Ungheria 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

12:06 - A differenza della grafica ufficiale della FIA, che non comunicava tempistiche certe, nel tweet della Formula 1 si parla di 10 minuti di ritardo sul programma, che dovrebbe dunque iniziare tra 4 minuti.

The marshals are working hard to clear oil on the track



There will be a 10 minute delay to FP3 - we will be under way soon!#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/0VosZ2lp2t — Formula 1 (@F1) August 3, 2019

12:04 - Abbiamo dunque il tempo per darvi un'altra piccola notiziola. La consueta riunione dei team principal, ospitata dalla Mercedes, è durata una quarantina di minuti ed è terminata da pochissimo. Horner (Red Bull), Steiner (Haas), Seidl (McLaren), e Binotto (Ferrari) sono appena usciti da "casa Wolff".

12:02 - Non c'è un orario preciso, la Direzione Gara comunica ora che "presto" inizieranno le PL3. Il tempo perso non sarà però recuperato, visto che per regolamento tra la fine di una sessione e l'inizio di quella successiva devono passare due ore. Non si può perciò sforare l'orario delle 13 in cui scenderà la bandiera a scacchi sulla retta d'arrivo dell'Hungaroring.

12:00 - E infatti la pitlane non è ancora stata aperta...

11:59 - In pista sono ancora all'opera però gli addetti alla sicurezza, che stanno rimuovendo con il filler l'olio lasciato in pista nella gara di Formula 2, dalla monoposto di Ralph Boschung, ritiratosi nella fasi finali della gara vinta da Nicholas Latifi per una rottura del suo motore.

11:57 - Ora è il momento di tuffarci nella diretta, tra tre minuti si aprirà la pitlane e tutti i piloti potranno scendere in pista per cominciare questa, per tradizione, tiratissima sessione! Si provano gli assetti da qualifica, quindi le tre parole d'ordine sono: gas! Gas! Gas!

11:55 - Nel pomeriggio di libere 2 invece la pioggia è stata protagonista e sono emerse le due Red Bull, con Pierre Gasly che - quando la pista era solo un po' umida, ha fermato i cronometri sull'1'17"854, davanti di pochissimo al compagno di team Max Verstappen e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Nella pancia del gruppo le due Ferrari di Leclerc (7°) e Vettel (13°), che hanno provato praticamente solo il passo gara.

11:53 - Prima di tuffarci nella giornata odierna, diamo un'occhiata a come sono andate le PL1 e le PL2 d ieri. Nella mattinata di libere 1 su pista prevalentemente asciutta, il miglior tempo è stato di Lewis Hamilton: 1'17"233. Il britannico della Mercedes ha preceduto Max Verstappen e Sebastian Vettel (separati da un millesimo) di meno di due decimi.

11:50 - Nel dettaglio sono 24° C nell'aria al momento, 40° C in vece è la temperatura dell'asfalto. C'è pochissimo vento (1,4 kmh), e l'umidità tocca il 54%. Nel nostro tweet si intravede però qualche nuvolache potrebbe dar fastidio nel prosieguo della giornata.

#F1 #HungarianGP buongiorno dall'Hungaroring. È tornato il caldo sul tracciato magiaro. Ma occhio a qualche nuvola in arrivo... 😶 pic.twitter.com/6ce2UC0XCd — motorbox.com (@motorboxcom) August 3, 2019

11:48 - È tornato il sereno stamattina nel cielo di Budapest dopo la piovosa giornata di ieri. Le temperature si sono alzate e questa è una buona notizia, perché è probabile che i valori possano essere più livellati tra i tre top team. La Mercedes soffre il caldo, la Ferrari lo ama, e la Red Bull... è in crescita in ogni condizione. Scopriamo se sarà veramente così...

11:45 - Cari amici di Motorbox, benvenuti a questa cronaca in diretta della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria! Siamo in diretta dalla sala stampa dell'Hungaroring, lo storico tracciato magiaro.