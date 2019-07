Autore:

Salvo Sardina

VERSO L’UNGHERIA Il back-to-back tra Germania e Ungheria porterà in 7 giorni la Formula 1 verso le tanto attese vacanze. In vista del summer break, infatti, il circus accelera regalando agli appassionati due appuntamenti consecutivi. Così, anche se non si è ancora corso a Hockenheim, la Pirelli ha già reso note le scelte di team e piloti per quanto attiene il Gp che si terrà a Budapest nel fine settimana del 4 agosto.

FERRARI E RED BULL Molto simili, per non dire identiche, le scelte di Ferrari e Red Bull. Le due inseguitrici della dominante Mercedes porteranno infatti nove treni di gomme Soft, tre di Medium e uno solo di Hard. L’unica eccezione rispetto a Charles Leclerc, Max Verstappen e Pierre Gasly è quella di Sebastian Vettel, che invece sacrificherà un set di medie per uno supplementare di dure.

GIALLO ABBONDANTE Parzialmente differente è invece la scelta dei due uomini Mercedes, che preferiscono presentarsi all’Hungaroring con un treno di morbide in meno. Le 8 “rosse” saranno accompagnate da tre “gialle” e due “bianche” per il leader del mondiale, Lewis Hamilton, mentre Valtteri Bottas approderà a Budapest con un solo set di dure in favore di ben quattro set di Medium. Il finnico sarà in assoluto il pilota con più medie a disposizione. Qui potete invece conoscere le scelte per il Gp di Hockenheim del prossimo fine settimana.