GP UNGHERIA Il summer break è alle porte, ma intanto c’è da correre un ultimo Gp prima che il circus della F1 si ritrovi a Spa nel weekend del 1° settembre. Con ancora negli occhi le emozioni del Gp di Germania, si vola infatti a Budapest per il back-to-back che chiude la prima parte del campionato. Come al solito, non mancano i temi e i punti di domanda: con il tradizionale caldo torrido dell’Hungaroring, la Ferrari potrebbe esprimersi al meglio, con l’obiettivo di ripetere il successo del 2015 e 2017. Sentimenti misti, però, per gli uomini del Cavallino: se Vettel può costruire sulle basi del secondo posto in rimonta, Leclerc spera di dimenticare in fretta l’errore che lo ha messo fuori gioco a Hockenheim. La Rossa dovrà poi fare i conti con la Mercedes – certamente vogliosa di “vendicare” il magro risultato in casa – e specie con un Lewis Hamilton che ha dimostrato di trovarsi alla perfezione tra le tortuose curve della pista magiara. Impossibile, poi, dimenticare la Red Bull vincitrice già di due gare in stagione e forte di un Max Verstappen sempre più in stato di grazia. Insomma, non mancano i motivi per seguire e commentare in diretta insieme a noi tutto il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria 2019.

Le prove libere 1 del Gran Premio di Ungheria 2019 saranno LIVE su MotorBox a partire dalle 10.45 di venerdì 2 agosto.