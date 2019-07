Autore:

Simone Valtieri

AUSTIN Il circus della Formula 1 sbarcherà la prossima settimana ad Hockenheim, per l'undicesimo appuntamento iridato 2019 dopo gli show di Spielberg e Silverstone. La Pirelli sta però già pensando ai weekend in pitsa di inizio autunno, e dopo aver comunicato le mescole per il GP del Messico, sono uscite oggi le mescole scelte per il Gran Premio degli Stati Uniti al COTA (Circuit of the Americas di Austin). Un così netto anticipo rispetto al 3 novembre è dovuto alla necessità di comunicare con largo anticipo (14 settimane) le mescole scelte per i round extraeuropei. Il fornitore unico ha così ufficializzato i pneumatici che verranno utilizzati in America.

SCELTA DI MEZZO Ancora una volta la decisione è caduta sui tre compound mediani. Le C2 saranno infatti le gomme Hard colorate di bianco, con le C3 a ricoprire il ruolo delle Medium e le C4 – la seconda mescola più morbida del lotto Pirelli – caratterizzata dal rosso Soft. Si tratta della scelta più frequente del costruttore milanese, che ha già optato per questo terzetto anche nei Gran Premi in Australia, Cina, Azerbaijan, Francia, Austria, Germania, Ungheria, Italia, Russia e Messico.