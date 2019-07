Autore:

Salvo Sardina

CITTÀ DEL MESSICO Le monoposto stanno per scendere in pista a Silverstone per il decimo Gran Premio che segna di fatto il giro di boa della stagione 2019. La Pirelli è però già proiettata con la mente al Gp del Messico, vista la necessità di comunicare con largo anticipo le mescole scelte per i round extraeuropei. Il fornitore unico ha infatti ufficializzato gli pneumatici che verranno utilizzati sul circuito Hermanos Rodriguez nel weekend del prossimo 27 ottobre.

Here are our #Fit4F1 compound choices for the #MexicanGP later this fall. 🇲🇽 pic.twitter.com/HEbr9ERDvD — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 11 luglio 2019

SCELTA DI MEZZO Ancora una volta la decisione è caduta sui tre compound mediani. Le C2 saranno infatti le gomme Hard colorate di bianco, con le C3 a ricoprire il ruolo delle Medium e le C4 – la seconda mescola più morbida del lotto Pirelli – caratterizzata dal rosso Soft. Si tratta della scelta più frequente del costruttore milanese, che ha già optato per questo terzetto anche nei Gran Premi in Australia, Cina, Azerbaijan, Francia, Austria, Germania, Ungheria, Italia e Russia. Nel weekend di Silverstone vedremo invece per la terza volta le C1, le più dure della gamma, insieme a C2 e C3.