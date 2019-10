LIVE GP MESSICO 2019 La Formula 1 si trasferisce in America per un back-to-back tra Messico e Stati Uniti. Il circus vivrà dagli oltre 2000 metri di altitudine del circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico l'ennesima sfida per la vittoria tra la Mercedes e la Ferrari, con le Rosse ultimamente più in palla sul giro secco in qualifica e le Frecce d'argento sempre molto solide in gara in ottica gestione gomme e strategie. Impossibile però escludere dalla partita la Red Bull che, complice l'aria rarefatta, nella passata stagione ha monopolizzato la prima fila dello schieramento e poi centrato il successo con Max Verstappen. In più, tutto il fine settimana potrebbe essere caratterizzato dal fattore meteo, con temporali in arrivo che promettono di ribaltare le carte in tavola. Tantissimi motivi, insomma, per seguire in diretta minuto per minuto su MotorBox tutto il weekend del Gran Premio del Messico 2019.

Gli orari tv del weekend di Città del Messico | Tutte le info e i risultati del GP Messico 2019 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2019

Le prove libere 2 del Gran Premio del Messico 2019 saranno in diretta minuto per minuto su MotorBox dalle 20.45.