Autore:

La Redazione

GP MESSICO IN TV La Formula 1 atterra in Messico, una delle piste più ostiche per Lewis Hamilton negli ultimi anni, dove il campione britannico ha comunque vinto nel 2016 e dove domenica potrebbe festeggiare il suo sesto titolo iridato: dovrà però concludere il weekend di Città del Messico con almeno 78 punti di margine sul compagno in Mercedes, Valtteri Bottas, l'unico altro che può insidiare ancora la sua corona. Attualmente il divario tra i due è di 64 punti, perciò ne dovrà conquistare altri 14. Dovrà però anche battere l'agguerritissima concorrenza di Ferrari e Red Bull e la fame di vittoria di Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Max Verstappen, che si stanno giocando la terza piazza iridata.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY Sarà come sempre Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta esclusiva l’evento. Orari decisamente comodi per gli spettatori italiani, che potranno godersi la gara in prima serata. Si comincia venerdì pomeriggio con le prove libere che saranno in onda dalle 17 e dalle 21 del 25 ottobre prossimo. Agevole anche la visione delle qualifiche, in diretta dalle 20 di sabato 26 ottobre, mentre il Gran Premio partirà alle 20.10 di domenica 27. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend, mentre sarà possibile guardare qualifiche e gara in chiaro su TV8 in differita a partire dalle 23.00.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 25 ottobre

Prove libere 1: 17.00 – 18.30

Prove libere 2: 21.00 – 22.30

Sabato 26 ottobre

Prove libere 3: 17.00 – 18.00

Qualifiche: 20.00 – 21.00

Domenica 27 ottobre

Gara: 20.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 26 ottobre, ore 23.00

Gara: domenica 27 ottobre, ore 23.00

*Palinsesto soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 25 ottobre

Prove libere 1: dalle 16.45

Prove libere 2: dalle 20.45

Sabato 26 ottobre

Prove libere 3: dalle 16.45

Qualifiche: dalle 19.45

Domenica 27 ottobre

Gara: dalle 19.45