Autore:

Simone Valtieri

LANDO VOLA Il talentino della McLaren, Lando Norris, sta crescendo di livello non soltanto in Formula 1 ma anche nella considerazione dei tifosi. A riprova di ciò il raggiungimento di quota 1.000.000 di follower su Instagram, dove il giovane britannico è spesso protagonista con post molto divertenti. Fan sfegatato di Valentino Rossi - in Italia ha corso con un casco dedicato al proprio idolo - è sempre pronto allo scherzo, specialmente con il suo compagno di team Carlos Sainz e con il più spregiudicato di tutti: Daniel Ricciardo.

1.000.000! In occasione del GP del Messico, Lando Norris vorrebbe festeggiare adeguatamente il traguardo conquistato e perciò ho lanciato su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae con un'espressione a dir poco sorpresa, un post in cui chiede aiuto ai suoi tanti fan per trovare il modo adeguato di celebrare il milione. "Inviate le vostre migliori idee e le metterò in atto mentre sarò là" - ha scritto sui social.

SUGGERIMENTI I primi suggerimenti non sono tardati ad arrivare, molti inerenti il latte di cui Norris va matto. "Smettilo di bere per tutto il weekend", oppure, al contrario, "Sfida Carlos a chi beve prima una pinta di Latte". Alcuni gli suggeriscono di vincere la gara, come se dipendesse solo da lui, mentre altri di festeggiare in ogni caso con una finta cerimonia, con tanto di interviste. Tra le migliaia di fan a scrivere, una risposta è giunta anche dal suo datore di lavoro della McLaren, che non dimentica il suo primo milione (oggi ne ha 4,7 la scuderia britannica). Altri suggeriscono piccantissime sfide a Tacos e Peperponcino con Sainz, o di vestire un cappello di Baldo per tutto il weekend, trasformandosi in Baldo Norris, E voi? Avete il vostro suggerimento per Lando?