ROUND 18 GP MESSICO Mexico e Nuvole! E ne vedranno tante i piloti nel weekend del 18° appuntamento dell'anno, quello del Gran Premio del Messico sulla pista dedicata ai fratelli Ricardo e Pedro Rodriguez. Il claim del fine settimana sarà: riuscirà Lewis Hamilton a vincere il suo sesto titolo mondiale già in Messico? E la pioggia potrebbe probabilmente dare una mano al campione britannico, in difficoltà nella seconda parte di stagione contro le rinate Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, che proseguiranno la loro sfida intestina anche in Centro America. Occhio però a non scordarci di Valtteri Bottas, unico rivale rimasto a Lewis nella corsa al titolo, e di Max Verstappen che lo scorso anno dominò letteralmente il GP messicano. Sarà un fine settimana da non perdere assolutamente.

IL CIRCUITO La pista di Città del Messico ha ospitato per la prima volta il Mondiale di Formula 1 nel lontano 1963 e fino al 1970. A seguito di un lungo stop di quasi quindici anni, è tornato in calendario dal 1986 al 1992, ma le sue condizioni di scarsa manutenzione indussero gli organizzatori a non corrervi più fino al 2015, quando le autorità locali lo hanno completamente riasfaltato e modificato in alcuni punti chiave, tra i quali il famoso ultimo curvone chiamato “Peraltada”. Lungo 4,304 km con ben 17 curve all'attivo nella configurazione attuale, la sua posizione a 2300 metri di quota rappresenta una prova ostica per piloti e monoposto, dal momento che l'aria rarefatta crea disagi a livello aerodinamico e motoristico. Quest'anno saranno poi tre le zone DRS, dove poter tentare il sorpasso, con l'introduzione di una nuova. Il record della pista appartiene a Daniel Ricciardo, che lo scorso anno beffò Max Verstappen togliendogli anche il possibile primato di poleman più giovane della storia, staccando la pole in 1'14"759. In gara il primato è invece di Valtteri Bottas che, sempre nel 2018, con la sua Mercedes ha ottenuto il fast lap in 1'18"741.

I NUMERI Tra i piloti ancora in attività il solo Max Verstappen ha trionfato due volte nell'appuntamento messiano, con Lewis Hamilton e Nico Rosberg a riportare le altre due vittorie. Due a testa dunque per Red Bull e Mercedes in epoca recente, mentre se allarghiamo il discorso a a tutte e 19 le edizioni sin qui disputate (quella di quest'anno sarà la 20°) Lotus, McLaren e Williams guidano con 3 affermazioni, davanti alle due già menzionate appaiate dalla Ferrari, che all'Hermanos Rodriguez vinse con Alain Prost nel 1990 e con Jacky Ickx nel 1970. Con le due affermazioni recenti Verstappen ha raggiunto in testa alla classifica dei pluri-vincitori in Messico Jim Clark, Nigel Mansell e Alain Prost.

IL METEO Piogge sparse per tutto il weekend su Città del Messico, queste le previsioni per il quart'ultimo Gran Premio iridato del 2019. Le temperature saranno costanti attorno ai 22-23° le massime, e l'umidità sarà alta, occorrerà attendere e capire se i piloti potranno girare nelle finestre di sole o in quelle di pioggia. Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com

Venerdì 25 ottobre: temporali sparsi, temperature 13-22°C, possibilità di precipitazioni 60%, umidità: 61%

Sabato 26 ottobre: temporali sparsi, temperature 13-22°C, possibilità di precipitazioni 80%, umidità: 64%

Domenica 27 ottobre: temporali sparsi, temperature 13-22°C, possibilità di precipitazioni 80%, umidità: 62%

