GP BELGIO La sosta estiva della Formula 1 è appena iniziata, ma la Pirelli è già proiettata al prossimo Gran Premio del Belgio, in programma nel weekend del 1° settembre sul mitico circuito di Spa-Francorchamps. Un tracciato, quello che si snoda tra le colline delle Ardenne, da alte sollecitazioni sugli pneumatici, che hanno quindi spinto il fornitore unico a portare in pista le tre mescole più dure della gamma P-Zero: C1, C2 e C3. Le scelte dei team? Stavolta piuttosto diverse, almeno per quanto riguarda Ferrari, Red Bull e Mercedes.

FERRARI ALL’ATTACCO Praticamente opposte sono infatti le chiamate delle tre scuderie di vertice. Da un lato abbiamo Red Bull e Ferrari che decidono di andare all’attacco portando a Spa ben dieci treni di gomme Soft, sacrificando le Medium e le Hard (solo 2 set di “gialle” e uno di “bianche”). Una scelta senza ripensamenti di sorta, visto che Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen e Pierre Gasly si presenteranno in pista con gli stessi compound a disposizione.

