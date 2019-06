Autore:

Simone Valtieri

ANTICIPO Non si è ancora neppure corso il settimo Gp della stagione 2019 di Formula 1, che già Pirelli pensa al quindicesimo, Gran Premio di Singapore. Il fornitore unico di pneumatici ha infatti comunicato le mescole selezionate per la tappa asiatica del mondiale che inaugurerà l'ultimo scampolo di campionato dopo la lunga stagione europea, e lo ha fatto - da regolamento - con 14 settimane di anticipo rispetto all'evento (Sono 9 per i GP europei e 14 per quelli extra).

SCELTA MORBIDA Sul tortuoso circuito cittadino di Singapore vedremo le tre mescole più morbide: si tratta delle gomme C3, C4 e C5 già usate solamente a Monte Carlo finora, ma sono anche gli stessi set che vedremo in azione da questo pomeriggio a Montreal per il Gran Premio del Canada. Le Hard saranno dunque le C3 bianche e le Medium le C4 gialle.

C5 DA QUALIFICA Ovviamente, il colore rosso caratterizzerà la spalla degli pneumatici C5, che saranno anche quelli che i piloti dovranno obbligatoriamente utilizzare nell’ultima e decisiva sessione di qualifica. In gara, invece, sarà previsto come al solito l’obbligo di utilizzare almeno un treno di medie o di dure.