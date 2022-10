Alonso torna a prendere di mira la Ferrari e Hamilton

NUOVE FRECCIATE Il weekend del GP Stati Uniti è appena iniziato, ma Fernando Alonso ha già cominciato a far parlare di sé per alcune uscite sulla Ferrari e su Lewis Hamilton, due dei suoi tradizionali obiettivi quando si tratta di attaccare con dichiarazioni velenose. La scuderia di Maranello è stata chiamata in causa parlando delle possibili sanzioni da infliggere alla Red Bull per il caso relativo al budget cap non rispettato, mentre il britannico è stato nuovamente criticato dallo spagnolo per le sue azioni in pista.

FERRARI ILLEGALE Parlando del caso Red Bull con la stampa, Alonso ha chiamato in causa quanto avvenuto con la Ferrari nel 2019, l'anno condizionato dai sospetti sul motore del Cavalliono Rampante e dal successivo accordo raggiunto dalla scuderia italiana con la FIA a seguito delle indagini condotte dalla Federazione: ''La Ferrari ha vinto due gare nel 2019 (in realtà furono tre, ndr), penso con qualcosa che tutti sapevamo non fosse legale e non è successo nulla. Quindi, hanno mantenuto quelle vittorie. Immaginate se avessero vinto il campionato nel 2019, con quel motore. Penso che dobbiamo fare affidamento sulle persone che hanno il potere e fidarci di loro. Credo che questo sia sempre stato parte della F1. Il budget cap è una nuova cosa che abbiamo implementato di recente, ma prima c'era sempre qualcosa che si poteva esplorare dal punto di vista aerodinamico in alcune aree grigie. Le persone che hanno vinto i campionati, hanno vinto perché hanno sfruttato quella zona grigia e poi le altre squadre le hanno copiate. Alla fine le altre squadre arrivano a quel livello, oppure la FIA vieta ciò che era consentito per una o due gare. Quindi, questa è la natura della F1''.

HAMILTON ''CIECO'' Sceso in pista al Circuit of the Americas di Austin, Alonso è poi tornato a criticare Hamilton via radio. Come ricorderete, l'incidente tra i due nel primo giro del GP Belgio scatenò lo spagnolo che via radio insultò il britannico e lo criticò dicendo in sostanza che sapeva vincere solo partendo primo. I due poi si sono chiariti, con lo scherzoso regalo di un cappellino autografato dal pilota Mercedes ad Alonso, ma è bastato ritrovarsi la Mercedes numero 44 davanti nel corso delle prove libere per accendere di nuovo il due volte iridato: ''Hamilton non ha gli specchietti oggi. Incredibile...'' si è lamentato lo spagnolo, ben sapendo di venire poi trasmesso in mondovisione.

ALO 📻: ''Hamilton has no mirrors today. Unbelievable!''



Alonso wasn't overly impressed with Hamilton in FP2 😳#USGP #F1 pic.twitter.com/yP997pk8WA — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/10/2022