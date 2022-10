Formula 1 & MotoGP, domenica decisiva per Red Bull e Ducati

TITOLI A UN PASSO La prossima domenica potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dei due titoli riservati ai team dei massimi campionati motoristici a due e quattro ruote. Alle 9 del mattino a Sepang ci sarà il Gran Premio della Malesia di MotoGP con il Ducati Lenovo Team di Francesco Bagnaia e Jack Miller che ha bisogno di una manciata di punti per aggiungere il titolo mondiale team a quello costruttori già maturato un paio di domeniche fa. Più difficile completare il tris che con quello piloti, anche se non è impossibile (qui tutte le combinazioni). Dodici ore più tardi, alle 21 di sera, sarà la volta del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, con la Red Bull Racing di Max Verstappen e Sergio Perez a un passo dalla conquistare del titolo costruttori con tre gare d'anticipo. Vediamo cosa deve accadere e di cosa hanno bisogno i due team che hanno marchiato a fuoco la stagione 2022, per chiudere i giochi in anticipo questa domenica.

MotoGP - Ducati vs Aprilia

Dopo aver conquistato il campionato mondiale costruttori, la Ducati tenta l'assalto a un tris storico, provando a conquistare anche il titolo piloti con Francesco Bagnaia e quello team con la scuderia ufficiale. Molto più facile che domenica arrivi il secondo, con una gara d'anticipo sulla prova finale di Valencia. Attualmente in classifica il Ducati Lenovo Team può contare su 412 punti sin qui conquistati dai suoi due alfieri, con un vantaggio di 84 punti sull'Aprilia Racing di Aleix Espargaro e Maverick Vinales. In MotoGP la vittoria assegna 25 punti e il secondo posto 20, quindi in due gare il bottino massimo conquistabile è di 90 punti. L'unica possibilità per l'Aprilia di tenere ancora aperto il mondiale a Sepang è di fare doppietta (45 punti) senza che i due piloti Ducati ne conquistino più di 5 insieme (in pratica dovrebbero restare entrambi fuori dai primi 12, oppure uno fuori dalla top ten e l'altro dalla zona punti, oppure o di conquistare un 1° e 3° posto con zero punti a referto per i ducatisti. Di contro, a Miller e Bagnaia basta il decimo posto di uno dei due per conquistare i 6 punti necessari a dare il via alla festa. Solo 6 perché, se i due team arrivassero a pari punti in classifica, vincerebbe la Ducati per il maggior numero di vittorie.

Formula 1 - Red Bull vs Ferrari

F1 2022 Emilia Romagna, F1 Sprint, Imola: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

Sono solo un filo più complicati i calcoli per ciò che riguarda il mondiale Formula 1, che assegna anche punti nelle gare sprint e per il giro veloce della domenica, ma la sostanza non cambia. Il team Red Bull Racing può contare su 619 punti, contro i 454 della Scuderia Ferrari. La differenza tra le due squadre è di ben 165 punti. In Formula 1 si assegnano 25 punti per la vittoria e 18 per il secondo posto, in ognuna delle quattro gare rimanenti, quindi massimo 172 punti totali, più un punto per il giro veloce (altri 4 punti) più i 15 punti in palio nella gara sprint di Interlagos (8 al vincitore, 7 al secondo). In tutto fanno 191 punti, che la Ferrari dovrebbe conquistare in toto mentre la Red Bull non dovrebbe farne più di 26: fantascienza. Nel caso migliore per la casa di Maranello, domenica ad Austin arriverebbero 44 punti (doppietta e giro veloce) e alla Red Bull basterebbe fare 3° e 4° (27 punti) per chiudere il discorso iridato. Se poi dovesse vincere Verstappen o Perez, anche con uno dei due fermo al palo, il mondiale sarebbe chiuso. Il team austriaco, infatti, conquisterebbe 25 punti, e la Ferrari ne potrebbe portare a casa massimo 34, accorciando fino a -156: troppo. Alla Red Bull basterebbe anche un semplice secondo posto (18 punti), in questo caso i ferraristi potrebbe incamerare al massimo 41 punti e risalire a -142: ancora troppo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/10/2022