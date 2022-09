MotoGP & F1 2023, Sono ben 11 le sovrapposizioni del calendario

45 GARE IN 39 SETTIMANE Saranno le stagioni più lunghe di sempre per entrambi i campionati, con 24 gare inserite nel calendario provvisorio del Mondiale di Formula 1 2023 e 21 prove nel calendario provvisorio della MotoGP 2023 e del Motomondiale più in generale. Se entrambi dovessero essere confermati in toto, farebbero un totale di 45 gare che inizieranno nel weekend del 5 marzo 2023 a Sakhir, con il Gran Premio del Bahrain della Formula 1 e si concluderanno il 26 novembre 2022, con gli eventi conclusivi di entrambi i campionati: la Formula 1 ad Abu Dhabi e la MotoGP a Valencia. In 39 settimane si aprirarnno e chiuderanno entrambi i campionati, con ben 11 weekend di sovrapposizione (ma solo 10 effettive, visto che a Las Vegas la Formula 1 correrà al sabato) e appena 5 domeniche in cui entrambi i carrozzoni saranno fermi: 12 marzo, 9 aprile, 23 aprile, 16 luglio e 13 agosto.

La partenza del GP d'Italia 2021 a Monza

UN SOLO INCROCIO PERICOLOSO Diamo un'occhiata più nello specifico. La prima sovrapposizione tra Argentina MotoGP e Australia F1 il 2 aprile è innocua, visto il fuso orario. Stesso discorso per il 16 aprile con la MotoGP impegnata in Texas e la Formula 1 in Cina. Qualche problema in più per il 30 aprile con la MotoGP in Spagna e la F1 in Azerbaijan, dove potrebbero sovrapporsi alcune sessioni, ma non le gare. Bene anche la quarta sovrapposizione, con la MotoGP in Germania e la Formula 1 in Canada il 18 giugno, mentre il 9 luglio la MotoGP debutterà in Kazakistan con la Formula 1 impegnata in Gran Bretagna: anche qui, la sovrapposizione riguarderà solo alcune sessioni. La prima criticità è quella del 3 settembre 2022 con la MotoGP che sarà a Barcellona, in una collocazione inedita, e combacierà con l'appuntamento di Monza per la Formula 1: qui gli orari saranno molto vicini. Sovrapposizione più agevole il 24 settembre (MotoGP in India e F1 in Giappone), mentre nessun problema nel doppio back-to-back del 22 e 29 ottobre, con la MotoGP in Asia (Australia e Thailandia) e la Formula 1 in America (USA e Messico). Nessun problema anche per la decima sovrapposizione, quella del weekend del 19 novembre con la MotoGP che corre in Qatar e la Formula 1 a Las Vegas, ma nell'inedita collocazione del sabato.

PROBLEMA FINALE Il grosso problema, invece, sarà il 26 novembre, data in cui entrambi i campionati hanno scelto di concludere la propria avventura: la MotoGP sarà a Valencia e la Formula 1 ad Abu Dhabi, dove però si correrà in notturna. Ciò significa che gli orari saranno molto ravvicinati, e in caso di problemi (pioggia, incidenti) non è escluso un rischio sovrapposizione. Se tutto dovesse filare liscio, invece, al termine della MotoGP dovrebbe iniziare la Formula 1. Di seguito il riepilogo dei due calendari 2023

MotoGP partenza del GP Americhe 2022

I CALENDARI MOTOGP E FORMULA 1 2023 A CONFRONTO

Data GP MotoGP 2023 Formula 1 2023 05-mar Bahrain - Sakhir 12-mar 19-mar Arabia Saudita - Jeddah 26-mar Portogallo - Portimao 02-apr Argentina - Termas de Rio Hondo Australia - Melbourne 09-apr 16-apr Americhe - Austin Cina - Shanghai 23-apr 30-apr Spagna - Jerez Azerbaijan - Baku 07-mag Miami - Miami Beach 14-mag Francia - Le Mans 21-mag Emilia Romagna - Imola 28-mag Monaco - Monte Carlo 04-giu Spagna - Barcellona 11-giu Italia - Mugello 18-giu Germania - Sachsenring Canada - Montreal 25-giu Olanda - Assen 02-lug Austria - Spielberg 09-lug Kazakistan - Sokol Gran Bretagna - Silverstone 16-lug 23-lug Ungheria - Budapest 30-lug Belgio - Spa Francorchamps 06-ago Gran Bretagna - Silverstone 13-ago 20-ago Austria - Spielberg 27-ago Olanda - Zandvoort 03-set Catalunya - Barcellona Italia - Monza 10-set San Marino - Misano 17-set Singapore - Marina Bay 24-set India - Buddh Giappone - Suzuka 01-ott Giappone - Motegi 08-ott Qatar - Losail 15-ott Indonesia - Mandalika 22-ott Australia - Phillip Island Stati Uniti - Austin 29-ott Thailandia - Buriram Messico - Città del Messico 05-nov Brasile - San Paolo 12-nov Malesia - Sepang 19-nov Qatar - Losail Las Vegas - Las Vegas* 26-nov Comunità Valenciana - Cheste Abu Dhabi - Yas Marina