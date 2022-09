Annunciato il calendario 2023 di Formula 1: 24 gare, Imola e Monza confermate!

TANTI GP, TANTI USA I membri del World Motor Sport Council hanno ratificato il calendario 2023 del Mondiale di F1: 24 appuntamenti, nuovo record per la categoria, ben distribuiti lungo l'anno tra i mesi di marzo e novembre. Un calendario che parla sempre più americano, con l'attesa novità di Las Vegas che porta a tre le gare negli Stati Uniti, dove l'Italia rimane protagonista con le conferme di Imola e Monza, rispettivamente per il GP Emilia Romagna e il GP Italia.

CONFERME E NOVITA' Il via avverrà in Bahrain al circuito di Sakhir che sarà anche la sede dei test invernali, mentre anche la conclusione si terrà in Medio Oriente, ancora una volta sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi. Rispetto all'attuale calendario, conserva il suo posto il GP Monaco nella tradizionale collocazione nell'ultima domenica di maggio, mentre esce di scena il GP Francia. Tra i ritorni, il GP Cina rimasto escluso negli ultimi tre anni per via della pandemia di Covid-19 e il GP Qatar, già disputato nel 2021 e forte di un contratto decennale. Una novità riguarda il GP Belgio che viene anticipato di un mese rispetto al solito e verrà disputato nell'ultimo weekend di luglio, prima della sosta estiva di tre settimane. Anticipo anche per il GP Azerbaijan, spostato al 30 di aprile, tappa intermedia di un viaggio che porterà il Circus da Shanghai a Miami: ancora una volta ci sarà un tour de force per i protagonisti del Mondiale, che correranno in Florida appena sette giorni dopo la gara sulle rive del Mar Caspio.

TUTELATA LA LE MANS Nella stesura del calendario 2023 si è poi tenuto conto dell'importanza della 24 Ore di Le Mans, evitando che un gran premio si sovrapponesse alla leggendaria gara di durata del campionato WEC. Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem si è dichiarato molto soddisfatto: ''La presenza di 24 gare nel calendario del Campionato mondiale di F1 FIA 2023 è un'ulteriore prova della crescita e del fascino di questo sport su scala globale. L'aggiunta di nuove sedi e il mantenimento degli eventi tradizionali sottolinea la solida gestione dello sport da parte della FIA. Sono lieto che nel 2023 saremo in grado di portare la nuova era di emozionanti corse della F1, creata dai Regolamenti FIA 2022, a una più ampia base di fan. Nell'inquadrare il calendario F1 2023, i membri del WMSC hanno anche tenuto conto della prestigiosa 24 Ore di Le Mans''.

CALENDARIO UFFICIALE F1 2023

Data Gran Premio Circuito 05-mar GP Bahrain Sakhir 19-mar GP Arabia Saudita Jeddah 02-apr GP Australia Melbourne 16-apr GP Cina Shanghai 30-apr GP Azerbaijan Baku 07-mag GP Miami Miami 21-mag GP Emilia Romagna Imola 28-mag GP Monaco Monte Carlo 04-giu GP Spagna Barcellona 18-giu GP Canada Montreal 02-lug GP Austria Red Bull Ring 09-lug GP Gran Bretagna Silverstone 23-lug GP Ungheria Hungaroring 30-lug GP Belgio Spa 27-ago GP Olanda Zandvoort 03-set GP Italia Monza 17-set GP Singapore Singapore 24-set GP Giappone Suzuka 08-ott GP Qatar Losail 22-ott GP Stati Uniti Austin 29-ott GP Messico Città del Messico 05-nov GP Brasile Interlagos 18-nov GP Las Vegas Las Vegas 26-nov GP Abu Dhabi Yas Marina

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/09/2022