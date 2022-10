Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Stati Uniti

Mai come nel caso del GP Usa, con tanti rookie impegnati nelle prime prove libere e la seconda sessione dedicata ai test Pirelli 2023, il primo giorno di attività in pista è stato avido di indicazioni sul prosieguo del weekend. Eppure, incombe il momento di schierare le formazioni del Fantasy F1 e scegliere i cinque piloti e il team che comporranno le nostre scuderie virtuali in una fase caldissima della stagione. Ma siamo proprio sicuri che non ci sia nessuna info utile da prendere dopo i due turni di libere di scena nell'assolato venerdì di Austin?

F1 GP Stati Uniti 2022, Austin: Carlos Sainz (Ferrari) | Foto: Twitter @ScuderiaFerrari

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Giappone F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/10/2022