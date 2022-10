Gli ascolti tv del GP Stati Uniti 2022

APPUNTAMENTO SERALE La Red Bull ha chiuso la contesa in entrambi i titoli mondiali, togliendo interesse a un finale di stagione di F1 che al solito riserva gran premi in orari ghiotti per raccogliere ottimi ascolti tv. Il GP Stati Uniti aveva tutti gli ingredienti per realizzare numeri da record, dall'orario di partenza delle 21 alla doppia diretta televisiva, ma si è fermato lontano dai record del 2022.

I DATI Andando nel dettaglio, la diretta sui canali di Sky Sport ha totalizzato 975.000 spettatori con il 4,9% di share, mentre la contemporanea trasmissione in chiaro su Tv8 ha raccolto 1.679.000 spettatori, per l'8,4% di share. Il totale combinato è di 2.654.000 spettatori con il 13,3% di share, inferiore anche al dato del GP Singapore disputato a inizio mese alle 14 ora italiana. Di scena anche la MotoGP, che invece deve ancora assegnare il titolo Piloti. Il trionfo di Pecco Bagnaia, trasmesso a partire dalle ore 9.00, ha catturato 504.000 spettatori medi con il 7,8% di share, mentre la differita pomeridiana su Tv8 ha totalizzato 1.109.000 telespettatori, per l'8,3% di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 non si ferma e nel prossimo weekend è di nuovo di scena in orari serali con il GP Messico. Prove libere (venerdì dalle 20) e qualifiche (alle 22) saranno leggermente anticipate rispetto ad Austin, mentre il gran premio scatterà ancora alle 21 ora italiana, questa volta trasmesso in diretta solo da Sky Sport e in leggera differita da Tv8. La MotoGP torna invece tra due settimane con l'ultimo appuntamento della stagione, in programma Valencia nei consueti orari europei.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/10/2022