Gli ascolti tv del GP Giappone 2022

La lunga attesa per la partenza e poi la gara accorciata per il sopraggiunto limite di tempo massimo non hanno impedito a Max Verstappen di centrare la vittoria del GP Giappone, portando a casa il dodicesimo trionfo stagionale oltre alla matematica certezza del secondo titolo Piloti F1 in carriera. Una domenica che è stata oggettivamente difficile a causa del meteo avverso e del dubbio sull’effettiva ripartenza, con lo spettro di quanto accaduto a Spa nel 2021: fattori, questi, che uniti agli orari non certo comodi per gli spettatori europei, hanno regalato risultati Auditel leggermente al di sotto della media.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing) al via

I DATI Anche in questo fine settimana, il GP di Formula 1 è stato trasmesso in diretta esclusiva in tv solo per gli abbonati Sky Sport. La pay-tv satellitare ha ottenuto complessivamente 839mila spettatori e il 12.3% di share, se consideriamo esclusivamente la fase della gara a partire dalle 9.15 italiane. La differita su TV8 ha invece pagato probabilmente le molte ore di distanza dalla bandiera a scacchi: di scena a partire dalle 18.00, la gara a Suzuka ha interessato 1.073.000 spettatori e l’8% di share. Dati complessivamente positivi, se pensiamo agli orari e teniamo in considerazione il momento della stagione, in cui si attendeva solo la matematica certezza del secondo trionfo di Verstappen in campionato.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) a muro nel corso del primo giro di gara | Foto: Twitter @F1

PROSSIMI APPUNTAMENTI La Formula 1 osserverà adesso una domenica di pausa, prima del back-to-back nel continente americano con i GP degli Stati Uniti e del Messico, previsti rispettivamente per i weekend del 23 e del 30 ottobre. Al contrario che nel fine settimana giapponese, la F1 sarà in diretta in fascia serale quando non addirittura in prime time, con le qualifiche e la gara di Austin che saranno anche trasmesse in chiaro su TV8.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/10/2022