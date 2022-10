Suzuka, furia Ferrari per la penalità a Leclerc. Binotto: "Ridicolo e inaccettabile"

Stavolta non ci sono stati tempi biblici per arrivare alla decisione finale, ma l’esito della rapida investigazione a carico di Charles Leclerc ha fatto infuriare la Ferrari. Ospite di Sky pochi minuti dopo la bandiera a scacchi del GP Giappone, Mattia Binotto non ha nascosto tutta la frustrazione per i cinque secondi di penalità che hanno privato il pilota monegasco del secondo posto, consentendo alla Red Bull di portare a casa una doppietta e, soprattutto, a Max Verstappen di festeggiare la matematica vittoria del titolo Piloti (qui la spiegazione di come mai, nonostante si siano corsi solo 28 giri dei 53 originariamente previsti, la Fia abbia assegnato un punteggio pieno).

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing) al via

RIDICOLO E INACCETTABILE Parole piuttosto dure, quelle del team principal Ferrari in collegamento da Maranello: “Parto dal fare i complimenti a Verstappen, bravo per la sua vittoria di oggi e perché ha guidato in modo eccellente per tutta la stagione. Sulla penalità di Leclerc ho poca voglia di commentare, ma credo che sia ormai una cosa ridicola e inaccettabile! Nella gara scorsa, i commissari hanno impiegato un numero di giri infinito per decidere qualcosa che, tra l’altro, aveva poco senso (il riferimento è alla penalizzazione di Perez, comunque rimasto al comando del GP Singapore, ndr). Oggi, invece, in pochi secondi hanno deciso una cosa che, a nostro parere, ancora non ha senso. Charles non ha guadagnato alcun vantaggio, era davanti e davanti è rimasto. Quando abbiamo visto l’investigazione eravamo sereni pensando che non sarebbe successo niente e invece, pochi secondi dopo, hanno deciso. Stavolta senza sentire i piloti”.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

CRITICHE ALLA FIA Non è mancata anche una circostanziata critica alla Fia, al centro delle polemiche per aver permesso a un trattore di entrare in pista proprio mentre Pierre Gasly transitava ad alta velocità per ricucire il distacco dal gruppo: “Oggi abbiamo visto tutta una serie di eventi che dimostrano come la situazione non è semplice e vada migliorata. Parlo della partenza da fermi, senza Safety Car, in condizioni molto critiche, ma anche della gru in pista. Ci faremo sentire nelle sedi opportune, ma è inaccettabile come oggi sia stata presa la decisione senza aver ascoltato i piloti quando la volta scorsa a due infrazioni identiche di Perez sono seguite due penalità diverse mentre lui, poverino, dichiarava di non riuscire a seguire la Safety Car. È così, dobbiamo prenderne atto ma soprattutto capire come migliorare questa situazione perché così non va bene”.

Mattia Binotto (Ferrari)

IL WEEKEND DI SUZUKA Infine, Binotto ha anche parlato positivamente delle prestazioni del weekend: “Sul giro secco, ma anche oggi sul bagnato, la macchina è andata bene. Quindi, credo che stiamo dimostrando di essere ben competitivi per giocarci pole e vittorie. Qui, Max è stato più bravo e ha gestito al meglio le gomme, nella gara complessivamente sono stati bravi, ma torniamo a casa con la convinzione di aver capito quelli che sono stati i problemi a Spa e di averli in qualche modo indirizzati. Mancano ancora 4 gare, in cui cercheremo di raggiungere la vittoria, il risultato che ormai da qualche gara non riusciamo a ottenere”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/10/2022