La Haas ha rovinato la gara di Schumacher: "Errori simili non devono ripetersi"

RISCATTO SFUMATO Domenica a Suzuka Mick Schumacher ha provato l'ebbrezza di trovarsi in testa a un gran premio di F1. Una gloria effimera durata poche centinaia di metri, lo spazio intercorso tra il rientro ai box di Fernando Alonso e il sorpasso subìto sul rettilineo del traguardo da Max Verstappen (foto copertina). Soprattutto, un momento di massima visibilità che si è poi trasformato in un pessimo risultato per il tedesco, scivolato all'ultimo posto in classifica dopo essere stato l'ultimo pilota a passare dalle gomme full wet a quelle intermedie. E così, per il figlio del grande Michael è sfumata l'occasione di ottenere un piazzamento che cancellasse l'amarezza sua e della Haas per l'incidente avvenuto il venerdì al termine della prima sessione di prove libere e cheha fatto infuriare non poco il team principal Gunther Steiner.

LA CRITICA DI RALF L'azzardo strategico provato dalla Haas con il tedesco, che nei due giri disputati prima della bandiera rossa era salito dal 15° al 10° posto, non è sfuggito allo zio Ralf Schumacher che ha analizzato così l'operato della scuderia americana: ''Una tattica discutibile da parte del team Haas ha privato Mick di un piazzamento migliore, poiché stava correndo bene. Tuttavia, penso che Haas sia una squadra che si sta lentamente muovendo nella giusta direzione. Non è chiaro quanto budget sarà disponibile nella prossima stagione e come sarà il motore. Credo che entrambe le parti (la Haas e Mick, ndr) abbiano un futuro e dovrebbero trarre vantaggio da ciò che hanno conseguito. Il miglioramento di Mick è stato particolarmente evidente nel corso del weekend. Tuttavia, la Haas deve interrogarsi, perché errori simili non devono ripetersi. Lo vediamo anche alla Ferrari. Non tutte le persone sono brave come alla Red Bull''.

INUTILE AZZARDO Nella sua considerazione, Ralf dà dunque per scontato che il prossimo anno la Haas e Schumacher corrano ancora assieme. Con gli annunci degli ingaggi di Pierre Gasly e Nyck De Vries da parte rispettivamente di Alpine e AlphaTauri, d'altronde, per il nipote le speranze di restare nel Circus nel 2023 si sono ristrette proprio alla sola Haas. Come detto in apertura, l'incidente di venerdì non ha giocato a favore di Mick, motivo per cui un buon risultato in gara avrebbe riscattato il suo fine settimana. Per Schumacher un piazzamento in top10 con una strategia uguale a quella della maggior parte degli altri piloti non sarebbe stato impossibile, basti pensare che Nicholas Latifi a Suzuka ha ottenuto i suoi primi due punti dell'anno piazzando in nona posizione la Williams. La Haas ha invece optato per l'azzardo, lasciando Mick in pista e sperando in una nuova Safety Car che gli avrebbe permesso di cambiare le gomme dimezzando il tempo perso. Ma, come ha sottolineato anche il giornalista della BBC Jack Nicholls, ''Mick non era in una posizione in cui scommetti. Sei 10°, non azzardi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/10/2022