Trattore in pista a Suzuka, piloti scioccati: "È inaccettabile!"

TRISTE DEJA-VU Il GP Giappone questa mattina ha rievocato gli spettri di un tragico evento del recente passato: pioggia torrenziale a Suzuka e un trattore entra in pista per rimuovere la monoposto di Carlos Sainz mentre gli altri piloti devono ancora transitare in quel tratto di pista, seppur dietro alla Safety Car. Il pensiero corre inevitabilmente alla tragedia che coinvolse Jules Bianchi nel 2014, quando l'allora pilota della Marussia si schiantò contro un mezzo che si trovava nella via di fuga per rimuovere la Sauber di Adrian Sutil. L'impatto fu tremendo e il francese morì diversi mesi dopo (luglio 2015) per le conseguenze di quell'incidente.

I FATTI La gara è regolarmente partita nell'orario previsto, nonostante le condizioni di bagnato proibitive, e Sainz è uscito di pista già al primo giro nel tratto veloce tra il tornante e la Spoon Curve a causa di un aquaplaning. Inevitabile l'ingresso della Safety Car per rimuovere la Ferrari rimasta ferma pericolosamente vicina alla traiettoria seguita dalle monoposto. I commissari di pista si sono attivati subito per rimuovere la Rossa, tanto che quando il gruppo è transitato in quel punto ha trovato sul lato esterno non solo il trattore, ma anche un commissario che stava aiutando nella rimozione della vettura. Quest'ultimo si vede bene dall'on board camera della vettura di Sainz, potete vedere un fermo immagine qui sotto.

F1 2022, GP Giappone: il commissario in pista

LE REAZIONI L'episodio ha ovviamente suscitato reazioni sdegnate, non solo da parte dei piloti. Una delle critiche più dure all'operato della direzione gara è arrivata proprio dal papà di Jules, Philippe Bianchi, che su Instagram ha scritto: ''Nessun rispetto per la vita del pilota, nessun rispetto per la memoria di Jules. Incredibile''. Tra i più furenti per l'accaduto Pierre Gasly, amico di Bianchi, che via radio ha esclamato: ''Dio! Che cosa.... cos'è questo trattore?!? Cos'è questo trattore in pista?!?! Ci sono passato accanto, tipo... questo è inaccettabile. Cos'è successo? Non posso crederci...''. Il francese non è stato l'unico pilota scioccato da quanto visto. Sergio Perez ha detto al suo ingegnere di pista: ''Non è chiaro che non vogliamo vedere mai una gru in pista???''. E Sebastian Vettel ha aggiunto: ''La prossima volta, dovrebbero informarci se c'è un dannato trattore sulla pista. So che siamo sotto Safety Car, ma alla curva 12 c'è questo...''. Furente anche Nicholas Latifi: ''C'è una fottuta gru in pista. Non è grandioso in queste condizioni. È molto stupido in realtà''.

LA RISPOSTA DELLA DIREZIONE GARA La FIA ha immediatamente rilasciato una dichiarazione per chiarire l'accaduto: ''In relazione al recupero dell'incidente al terzo giro, la Safety Car era stata schierata e la gara neutralizzata. L'auto 10 [Gasly], che aveva avuto dei danni ed era finita ai box dietro la Safety Car, stava quindi guidando ad alta velocità per raggiungere il gruppo. Mentre le condizioni stavano peggiorando, la bandiera rossa è stata mostrata prima che l'auto 10 passasse il luogo dell'incidente, dove era stata danneggiata nel giro precedente. La FIA ha annunciato che indagherà se Gasly stava guidando troppo velocemente durante la bandiera rossa. Ha notato che l'auto 10 ha raggiunto una velocità fino a 250 km/h quando ha completato il giro sotto la bandiera rossa dopo aver superato la scena dell'incidente''. Gasly, che aveva danneggiato l'anteriore della sua AlphaTauri colpendo un cartellone pubblicitario finito in mezzo alla pista dopo l'impatto di Sainz contro le barriere, si trovava in quel momento in fondo alla classifica. Ciò che non convince completamente della spiegazione della direzione gara è il fatto che si parla di bandiera rossa già esposta prima del transito del francese, ma dall'onboard di Perez - terzo in quel momento - non si notano segnalazioni di gomma rossa mentre i primi piloti transitano sul punto incriminato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2022