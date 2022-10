F1 GP Giappone 2022, le pagelle di Suzuka

Le pagelle di MotorBox dopo il GP del Giappone 2022 a Suzuka: Verstappen over the top, gare fantastiche anche per Ocon e Vettel. Bocciato Sainz

LE PAGELLE DI SUZUKA Davanti al calorosissimo pubblico del Sol Levante ci si gioca il campionato del mondo 2022. Max Verstappen con la Red Bull ha bisogno di vincere il Gran Premio del Giappone 2022 e di sperare in un risultato avverso di Charles Leclerc e Sergio Perez. Ecco com'è andata:

MAX VERSTAPPEN - VOTO 10 E LODE - Sul bagnato ha una marcia in più, come i vari Senna, Schumacher e Hamilton. E lo dimostra non soltanto con la manovra al via su Leclerc, che parte meglio ma viene tenuto dietro con una staccata al limite e una traiettoria esterna in curva 1, ma anche due ore dopo, alla ripartenza, quando attende un paio di giri prima di spingere dopo il pit-stop e poi macina giri più veloci di chiunque altro, trattando le gomme come nessuno altro sa fare. Una vittoria perentoria che acquista il sapore del titolo mondiale a sorpresa subito dopo il traguardo. Bravo Max, campione del mondo per la seconda volta, stavolta senza se e senza ma.

LAP 1/53



Verstappen powers ahead of Leclerc out of Turn 2#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/HO8lNLbwdb — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

SERGIO PEREZ - VOTO 8 - Dopo una qualifica perfettibile riesce a conquistare il podio, intanto grazie all'ottimo spunto in partenza, visto che passa Sainz prima che il pilota spagnolo vada a sbattere, e poi grazie alla paziente rimonta su Leclerc, sul quale mette pressione per dieci minuti fino all'errore che arriva proprio all'ultimo secondo. Bravo Checo, che si prende anche la seconda piazza iridata.

Seven mins to go



The battle for P2 is on! Perez is giving it everything against Leclerc #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0nKqFjhKXw — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

CHARLES LECLERC - VOTO 6 - Ha un grande spunto al via, ma Verstappen è più abile in curva 1. Quando la gara riparte riesce a tenere il ritmo dell'olandese nei primi giri, è sfortunato ai box quando per non incorrere in unsafe release perde altri 3 secondi, dopodiché sembra poter recuperare, fa il giro veloce della gara ma distrugge le gomme nel primo giro ed è costretto a remare fino alla fine per difendersi da Sergio Perez. Quando sembrava ormai certo del secondo posto, l'errore all'ultimissima chicane che gli costa la seconda posizione e che regala il titolo a Max Verstappen.

ESTEBAN OCON - VOTO 9 - Gran qualifica per lui e primo giro accorto, nel quale non si è fatto beffare da un mago della pioggia come Hamilton. Poteva sembrare un caso, ma quando la gara è ripartita, dopo più di due ore, il pilota francese si è difeso ''come un leone'' - stavolta sì - da Lewis riuscendo a tenerlo dietro fino alla fine, nonostante i molteplici attacchi del sette volte iridato: una vera e propria impresa, considerando con chi aveva a che fare.

Great battle for P4 😮



Ocon is holding off Hamilton for now#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/6bTmloVohW — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 - Con l'acqua in pista ci si aspetta sempre tantissimo da uno come lui, anche che faccia almeno un paio di sorpassi nel primo giro (come il suo idolo), ma ciò non avviene. Il quinto posto è buono, ma per tutto il giorno vede gli scarichi di Ocon senza riuscire a fare nulla. Che il limite fosse soprattutto del mezzo tecnico, in questo caso, è evidente, eppure da uno come lui ci si aspetta che sbrogli situazioni di questo tipo con il guizzo del campione.

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 9 - Fa la gara più bella dell'anno, e il voto è altissimo nonostante il contatto con Alonso al via. Aveva fatto una grande qualifica e una grande partenza, ma quel contatto l'aveva fatto precipitare nelle retrovie. Quando la gara riparte è tra i primissimi a scegliere la gomma intermedia, decisione che si rivela azzeccata, ma non è solo la strategia a regalargli un sesto, inatteso, posto, bensì la sua capacità di mantenere vive le gomme. Lontano dalle telecamere, tra l'altro, riesce a difendersi su Alonso al photofinish, transitando con 11 millesimi di vantaggio sullo spagnolo.

Vettel and Latifi immediately pit for inters but almost tangle as they return to the track #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/0pt8do23u3 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 - Beffato in qualifica dal compagno, ha la possibilità di rifarsi in gara. Si difende con vigore al primo via dall'attacco di Vettel, poi prova a mantenere le full-wet dopo la seconda ripartenza, ma non è la scelta migliore. La corregge facendo un ulteriore pit-stop sulle intermedie nel finale, quando è il più veloce in pista e recupera parecchie posizioni, sfiorando la sesta piazza.

GLI ALTRI IN BREVE

CARLOS SAINZ - VOTO 4 - La sua gara finisce nel corso del primo giro. Dopo essersi fatto passare da Perez, perde il controllo della sua auto e finisce a muro. Domenica sfortunata per lo spagnolo.

VEDI ANCHE

LAP 1/53



Sainz into the barriers!



The Spaniard has spun off and is out of the race ❌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/uAOJNeWIu4 — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

GEORGE RUSSELL - VOTO 6,5 - Gara simile a quella di Alonso, a cui però deve cedere la posizione perché si ferma un po' prima e ha gomme meno fresche. Si diverte con qualche bellissimo sorpasso.

NICHOLAS LATIFI - VOTO 8 - Uno dei piloti più criticati del paddock, oggi non fa errori, azzecca la strategia e guida benissimo sul bagnato, cogliendo una nona posizione che lo mette tra i top tre di giornata. Bravo!

DANIEL RICCIARDO - VOTO 5,5 - Nel primo giro guadagna tre posizioni, due delle quali in pista. Sembrava l'antipasto di una bella giornata, invece alla ripartenza ritarda il pit stop e torna nella 11° posizione dell'avvio.

LANDO NORRIS - VOTO 5,5 - Fa il contrario del compagno: scattava 10° e dopo due giri era 13°. Poi però non sbaglia la strategia e torna davanti al compagno, chiudendo anch'esso laddove era partito.

LANCE STROLL - VOTO 6 - Chi fa meglio di tutti al primo giro è lui, da 18° a 11°, e non è la prima volta che il pilota canadese dimostra di sapere sul bagnato. Poi in gara non riesce a migliorare e chiude 12°, comunque buono.

YUKI TSUNODA - VOTO 6 - Un altro pilota che ha fatto molto bene nel primo giro. Due posizioni le guadagna gratis (su Sainz e Vettel), ma le altre due le coglie in pista. Poi non fa errori e chiude 13°.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 6 - Con Stroll, Tsunoda e Mick è tra i migliori in partenza, con cinque posizioni conquistate. Poi prova a difendersi e alla fine è il migliore tra i motorizzati Ferrari, tutti in difficoltà a Suzuka.

MICK SCHUMACHER - VOTO 5,5 - Ci ha provato. Dopo le 5 posizioni conquistate al via, alla ripartenza scommette sulle full-wet. Transita anche primo per un giro sul traguardo, poi pitta e sprofonda: sarà ultimo.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5 - Perde un paio di posizioni al via nonostante le uscite di Sainz e Vettel, in gara non fa mai nulla di notevole pur azzeccando la strategia. Il 14° posto per un pilota da bagnato come lui, è poco.

GUANYU ZHOU - VOTO 5 - Il testacoda al via pesa sulla sua prestazione nei primi due giri di gara. Poi resta nelle ultime piazze senza spunti.

PIERRE GASLY - VOTO 5 - Una domenica sfortunata: parte dalla pitlane e prende in faccia un cartellone buttato in pista da Sainz, poi tra pit stop, bandiere rosse e trattori si ritrova nelle retrovie, e lì rimane fino alla fine.

ALEX ALBON - VOTO 4 - L'unica altra vittima del primo giro oltre a Sainz. Vero che con le intermedie era impossibile guidare, ma ce l'avevano tutti e sono andati a sbattere solo in due.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/10/2022