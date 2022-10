Schumacher distrugge un'altra Haas, Steiner: "È deludente"

Brutto incidente per Mick a sessione terminata: il tedesco non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere

NON CI VOLEVA Ritorna l'incubo incidenti per Mick Schumacher. Il figlio del grande Michael ha distrutto la sua Haas dopo la bandiera a scacchi della prima sessione di prove libere del GP Giappone: il tedesco aveva appena effettuato la tradizionale prova di partenza che si effettua a tempo scaduto e stava rientrando ai box, quando ha perso il controllo della vettura al termine di curva 7, impattando violentemente contro le barriere con la parte anteriore.

FUTURO SEMPRE A RISCHIO L'impatto è stato notevole, tanto che Schumacher non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere. Il pilota ha parlato di un massiccio aquaplaning che ha fatto schizzare via la sua vettura: le tempistiche dell'incidente e il fatto che nessun altro abbia avuto un problema simile in quel punto non giocano però a favore del tedesco, ancora alla ricerca di un contratto per la prossima stagione.

TELAIO DA SOSTITUIRE Sull'incidente di Schumacher è intervenuto Gunther Steiner. Il team principal della Haas non ha nascosto la sua delusione ai microfoni di F1TV: ''Sì, è deludente. Era appena uscito per ottenere i dati per la partenza della gara di domenica e poi Mick ha schiantato la macchina, facendo aquaplaning e danneggiando gravemente la macchina. Tutto l'anteriore è rotto, dobbiamo cambiare tutto il telaio perché non siamo sicuri se ci sia o meno una crepa e non si possono correre rischi col telaio. È meglio essere sicuri al 100% che l'auto sia in buone condizioni per domani''.

ARRIVEDERCI A SABATO A inizio anno, Schumacher era stato vittima di pesanti incidenti in Arabia Saudita e a Montecarlo che avevano iniziato a far scricchiolare la sua posizione alla Haas. A ottobre inoltre il suo futuro in F1 è ancora nebuloso, senza certezze di permanenza con il team americano, con il prossimo addio all'accademia Ferrari e senza grosse alternative in altre scuderie. Tornando all'incidente di oggi, Steiner ha aggiunto: ''È la prima volta che il potenziale danno è solo potenziale, perché dobbiamo esaminarlo ai raggi X e vedere se è abbastanza rotto. Ma è proprio come dite, frustrante. Per le FP3 la macchina sarà pronta domani mattina. I ragazzi avranno una lunga serata, ma ripareranno la macchina e abbiamo tutte le parti a disposizione, non è un problema''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2022