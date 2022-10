Verstappen e Norris rischiano lo schianto: solo reprimenda per Max!

CHE RISCHIO! Incidente potenzialmente molto brutto evitato per un soffio nelle qualifiche del GP Giappone disputate questa mattina a Suzuka. All'inizio della decisiva Q3, Max Verstappen ha ripreso a scaldare le gomme dopo aver percorso la curva 130R, tratto che le attuali F1 percorrono in pieno prima di affrontare la esse che porta sul rettilineo del traguardo. Alle spalle dell'olandese c'era Lando Norris che ha probabilmente ritenuto che il collega si fosse ormai lanciato per il tentativo cronometrato e ha accelerato percorrendo la stessa curva ma ritrovandosi poi la Red Bull quasi ferma in mezzo alla pista, impegnata a compiere gli ultimi burn out di riscaldamento. I riflessi del britannico hanno evitato un botto tremendo: la McLaren è passata sull'erba alla sinistra di Verstappen.

F1 2022, GP Giappone: Lando Norris evita Max Verstappen passando sull'erba

CONVOCATI DAGLI STEWARD Verstappen, che a caldo ha imprecato via radio, si è poi scusato con un gesto della mano verso Norris. I due sono stati convocati alle 17 locali, le 10 ora italiana, dagli stewart del gran premio per analizzare quanto accaduto e trovare eventuali condotte da punire. Verstappen ha ottenuto la pole position, Norris il decimo tempo. La tesi espressa dal pilota Red Bull e dalla sua scuderia è che il britannico dovesse rispettare il ''patto tra gentiluomini'' che prevede che i piloti non si superino nell'ultimo tratto di pista prima del giro lanciato, mentre la risposta dell'alfiere McLaren è che quello che stava facendo il campione del mondo in carica era un'azione che chiaramente non si può fare.

LE PAROLE DI MAX Queste le prime dichiarazioni di Verstappen riguardo l'episodio: ''Ci stavamo tutti mettendo in fila per cercare di creare uno spazio tra tutti e lui in qualche modo voleva ancora prendermi alla chicane, ma ero sul punto di accelerare. Ero con le gomme molto fredde, quindi ho avuto un piccolo sbandamento ed è per questo che ha dovuto passare evitandomi. Se sei solo un po' più rispettoso, e tutti sono già in fila, io penso che nessuno stia cercando di superare in quell'ultima chicane. Quindi, in pratica, cercando di superarmi crei quel tipo di problema''.

LA REPLICA DI LANDO Dal canto suo, Norris ha rispedito le accuse al mittente, lamentandosi a sua volta della condotta del collega: ''Non c'è una regola su quello che puoi fare, ma fare quello che ha fatto lui è qualcosa che non puoi fare. Chiunque sorpassa sempre prima dell'ultima curva, per quanto tutti potrebbero non sempre acconsentire, ma tutti lo fanno sempre. Quindi non importa, probabilmente avrebbe fatto lo stesso se fosse stato nella mia situazione, ma non avrei deviato verso di lui se fossi stato nella sua situazione''. Norris ha aggiunto che se fosse nei panni di Verstappen si aspetterebbe una penalità in arrivo.

ORE 10:30 - LA DECISIONE

Questa volta gli steward hanno impiegato molto poco a prendere la loro decisione. Dopo aver ascoltato i piloti, i rappresentanti dei due team e analizzato i tempi e le immagini video, si è deciso di dare solo una reprimenda a Verstappen. Per l'olandese è la prima della stagione. Dalle motivazioni presenti nel comunicato, è evidente che è stata considerata realistica la ricostruzione del pilota della Red Bull: ''Il conducente dell'auto numero 1 era a conoscenza dell'auto 55 (Carlos Sainz, ndr) davanti e dell'auto 4 che si avvicinava da dietro e ha deciso di accelerare esattamente nello stesso momento in cui l'auto 4 ha deciso di sorpassare l'auto 1. Sfortunatamente, a causa della mancanza di temperatura dei pneumatici, il pilota ha temporaneamente perso il controllo dell'auto facendola ''scattare'' in senso antiorario. Il pilota dell'auto 4 ha dichiarato che questo è stato semplicemente uno sfortunato incidente, anche se è responsabilità del conducente mantenere in ogni momento il controllo della propria vettura. Per quanto riguarda la sanzione, tutte le precedenti infrazioni di questa natura sono sfociate in una reprimenda, quindi una sanzione simile è inflitta in questo caso''.

I PRECEDENTI Episodi simili in passato sono accaduti diverse volte, sebbene i piloti coinvolti avessero rischiato degli scontri meno violenti. Protagonista soprattutto Lewis Hamilton, pizzicato in più occasioni a ostacolare altri piloti: nel 2018 in Brasile con Sergey Sirotkin nel corso delle qualifiche (video sotto), lo scorso anno in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi con Nikita Mazepin nel corso delle prove libere. In tutte queste occasioni, il britannico non ha ricevuto penalità, in termini di retrocessioni sulla griglia di partenza: a Jeddah ricevette una reprimenda, mentre per la Mercedes - colpevole di non aver avvertito correttamente il suo pilota sull'arrivo del russo - ci furono ben 25.000€ di multa. Nessuna investigazione invece per l'episodio di Interlagos e per quello nel weekend conclusivo della stagione 2021.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2022