F1, si assegna il titolo a Suzuka? Max Verstappen campione se...

Il Gran Premio del Giappone potrebbe essere decisivo per l'assegnazione del titolo mondiale di Formula 1 2022 a Max Verstappen: vediamo come

EPILOGO VICINO Il campionato del mondo di Formula 1 va verso l'epilogo. Quando mancano appena cinque gare alla fine, non c'è più lotta e si attende solo di capire quando Max Verstappen potrà laurearsi campione del mondo per la seconda volta. Se a Singapore era altamente improbabile che ciò accadesse, è già più probabile che invece i festeggiamenti abbiano luogo in Giappone, sulla pista di Suzuka che rientra nel mondiale dopo 2 stagioni e 3 anni di assenza. Vediamo tutte le combinazioni che assegneranno a Max e alla Red Bull il titolo iridato.

F1 2022, GP Ungheria: il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc

MATEMATICA AMICA Partiamo dalla classifica: Max Verstappen può contare su ben 104 punti di vantaggio sul ferrarista Charles Leclerc e 106 sul suo compagno Sergio Perez, quando tra gran premi, sprint race e bonus per giro veloce sono in palio ancora 138 punti. Posto che in un arrivo a parità di punti, Max vincerebbe contro chiunque per via del maggior numero di vittorie (già 11 quest'anno, la maggioranza assoluta), all'olandese servirà avere 112 punti di vantaggio sul secondo a fine gara per dare inizio ai festeggiamenti. Ciò significa che - conti alla mano - gli serve tornare da Suzuka con 8 punti in tasca più di Charles Leclerc e 6 più di Sergio Perez.

LE COMBINAZIONI E siamo ai risultati. Max Verstappen potrebbe essere campione domenica mattina giungendo 1°, 2°, 3°, 4°, 5° o 6° al termine del GP, ma dipenderà tutto o quasi da cosa faranno Leclerc e Perez.

Max Verstappen si laureerà campione in Giappone se...

...dovesse arrivare 1° con giro veloce (26 punti), con qualsiasi risultato degli altri.

...dovesse arrivare 1° senza giro veloce (25 punti), con Leclerc 3°

...dovesse arrivare 2° (18 o 19 punti), con Leclerc 5° (senza giro veloce) e Perez 4° (senza giro veloce)

...dovesse arrivare 3° (15 o 16 punti), con Leclerc 6° e Perez 5°

...dovesse arrivare 4° (12 o 13 punti), con Leclerc 8° (senza giro veloce) e Perez 7° (senza giro veloce)

...dovesse arrivare 5° (10 o 11 punti), con Leclerc 9° (senza giro veloce) e Perez 8° (senza giro veloce)

...dovesse arrivare 6° (8 o 9 punti), con Leclerc fuori dalla zona punti e Perez 9° (senza giro veloce).

Se Verstappen dovesse arrivare dal 7° posto in giù o non vedere la bandiera a scacchi, non avrebbe ancora i punti sufficienti a vincere il suo secondo titolo mondiale a Suzuka.

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/10/2022