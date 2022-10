F1 GP Giappone 2022, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE SUZUKA F1 Neppure il tempo di smaltire le polemiche del weekend di Singapore che la Formula 1 torna subito in pista con il back-to-back del GP Giappone. Sul mitico circuito di Suzuka che ha reso grandi i super campioni del passato, da Ayrton Senna a Michael Schumacher, Max Verstappen può laurearsi iridato per la seconda volta in carriera nell'attesa che la Fia decida sulla presunta infrazione del budget cap di cui tanto si parla in questi giorni: non sarà comunque affatto scontato perché ci sarà da vincere la concorrenza della Ferrari che, con Charles Leclerc e Carlos Sainz sono vogliosi di tornare al successo che manca dall'Austria. E, magari, anche quella delle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Riusciranno i rivali a interrompere il filotto di sette trionfi di fila dei piloti Red Bull? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del GP Giappone 2022.

Prove libere 2 GP del Giappone 2022 live dalle 7.45 di venerdì 7 ottobre. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.