Autore:

La Redazione

ROUND 17 GP GIAPPONE Dopo una settimana di pausa la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Giappone, sulla amatissima (soprattutto dai piloti) pista di Suzuka. Il tecnico tracciato del sol levante propone pochi e difficili occasioni di sorpasso, ma è stato teatro di pagine leggendarie nella storia della massima serie automobilistica. Domenica vi si arriverà con un campionato del mondo già in parte assegnato, ma le gare che hanno seguito la sosta estiva sono riuscite a destare nuovamente l'interesse degli appassionati grazie alla tripletta Ferrari (Spa-Monza-Singapore) e alla riscossa Mercedes a Sochi, dovuta però a un pizzico di fortuna e a una rottura sulla monoposto di Sebastian Vettel. Tanti i temi di questo weekend: Hamilton cercherà di mettere in cassaforte il titolo suo e della Mercedes, Bottas di tenere il discorso ancora aperto e di difenedersi dagli assalti di Leclerc, Verstappen e Vettel, quest'ultimo alla ricerca del riscatto dopo la sfortunata esperienza russa.

IL CIRCUITO Il primo Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka è andato in scena nel 1987 e da allora, tranne la breve parentesi 2007-08 al Fuji, il sinuoso tracciato nipponico (l'unico peraltro a forma di "8" nella massima serie) ha sempre ospitato l'appuntamento del Sol Levante. Pista amatissima dai piloti, è lunga 5.807 metri per un totale di 18 curve che andranno percorse per 53 giri domenica prossima. Il record della pista in gara appartiene a Kimi Raikkonen, che nel lontano 2005 con la McLaren-Mercedes timbrò il fast lap in 1'31"540. Il pilota più veloce di sempre a Suzuka è invece Lewis Hamilton, che per ottenere la pole position nel 2017 con la Mercedes, scese a 1'27"319.

I NUMERI Se Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono i principi di Suzuka, con 4 successi a testa (Lewis aggiunge però un'affermazione in più in Giappone nel 2007 al Fuji), il re è senza ombra di dubbio Michael Schumacher, con sei affermazioni e la conquista del suo primo titolo in rosso proprio qui, l'8 ottobre 2000. Dei piloti ancora in attività il solo Kimi Raikkonen ha già trionfato a Suzuka, ma parliamo del lontano 2005. Nelle ultime cinque edizioni invece ha sempre vinto la Mercedes, con Nico Rosberg a rompere l'egemonia di Hamilton nel 2016. Molto equilibrata la situazione invece tra i team, con Ferrari e McLaren vincenti su questa pista in 7 occasioni a testa, e con lunghi digiuni alle spalle (la Ferrari non vince dal 2004 con Schumacher, la McLaren dal 2011 con Button). 5 invece i successi totali della Mercedes, rispetto ai 4 della Red Bull, tutti con Sebastian Vettel.

IL METEO L'allerta meteo con il passaggio del tifone Hagbis nelle vicinanze di Suzuka potrebbe pesantemente condizionare il weekend di Formula 1 in Giappone. Il passaggio è previsto per sabato, con la possibilità in tal caso - peraltro già vissuta nel passato recente ad Austin nel 2015 - che qualifiche e gara si svolgano entrambe nella giornata di domenica. Queste le previsioni nel dettaglio da weather.com

Venerdì 11 ottobre: nuvoloso, temperature 20-28°C, possibilità di precipitazioni 40%, umidità: 73%

Sabato 12 ottobre: pioggia con interruzioni periodiche, temperature 16-25°C, possibilità di precipitazioni 90%, umidità: ??

Domenica 13 ottobre: sereno con nuvolosità sparsa, temperature 14-25°C, possibilità di precipitazioni 20%, umidità: ??

ORARI TV Ecco come e dove vedere in TV e seguire live sul web il Gran Premio F1 del Giappone 2019.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula 1 2019.

RISULTATI GARA

Domenica 13 ottobre 7.10

RISULTATI QUALIFICHE

Sabato 12 ottobre 8.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3

Sabato 12 ottobre 5.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2

Venerdì 11 ottobre 4.30

RISULTATI PROVE LIBERE 1

Venerdì 11 ottobre 8.30