SOL LEVANTE Restano cinque gare al termine del Campionato del Mondo 2019 e la Formula 1 sbarca nel Sol Levante, dove ad attenderla ci potrebbe essere il minaccioso tifone Hagibis. Il programma potrebbe dunque subire alcune modifiche in corso d'opera, soprattutto nella giornata di sabato, quando è previsto il passaggio del flagello meteorologico che potrebbe costringere gli organizzatori a spostare le qualifiche alla domenica mattina. In questo contesto si svolgerà la battaglia tra Lewis Hamilton e il resto della truppa, capitanata dai ferraristi Charles Leclerc, Sebastian Vettel e dal pilota della Red Bull, Max Verstappen. L'altro alfiere della Mercedes, Valtteri Bottas, starà un po' nel mezzo, diviso tra la collaborazione con il compagno per portare a casa, già questo fine settimana, la sicurezza del team che il titolo piloti vada a uno dei due di Stoccarda e la necessità di mantenere aperto il discorso, tentando di recuperare punti che lo spearano da Lewis. Motorbox vi accompagnerà, come sempre, con le sue dirette scritte in modo che non perdiate neanche un minuto di quello che accade in pista, e fuori, in Giappone.

