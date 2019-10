Autore:

Antonio Albertini

DOPPIA ESCLUSIONE La FIA ha accolto il reclamo presentato dalla Racing Point contro la Renault al termine del GP Giappone e subito ribattezzato Brake Gate. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg sono stati esclusi dall'ordine d'arrivo della gara di Suzuka, dopo che la Federazione ha riscontrato un'irregolarità relativa all'impianto frenante delle due RS19. I due avevano chiuso rispettivamente al sesto e al decimo posto.

AIUTO IRREGOLARE Sulle due vetture è stato riscontrato un sistema automatizzato e preimpostato di bilanciamento dei freni, collegato al GPS. In questo modo, i due piloti hanno ricevuto un aiuto irregolare, non dovendosi occupare autonomamente delle regolazioni della frenata come gli altri 18 concorrenti.

CLASSIFICHE RIVOLUZIONATE Come conseguenza della squalifica, la Renault perde nove punti nella Classifica Costruttori, allontanandosi dal quarto posto occupato dalla McLaren. A beneficiare della squalifica di Ricciardo e Hulkenberg sono diversi piloti. Charles Leclerc recupera il sesto posto perso a causa dei 15 secondi di penalità ricevuto dopo lo scontro con Max Verstappen nel primo giro, mentre Pierre Gasly e Sergio Perez salgono al settimo e ottavo posto. Entrano in zona punti Lance Stroll e Daniil Kvyat.