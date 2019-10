Autore:

GP GIAPPONE IN TV La Formula 1 torna in pista nel weekend del 13 ottobre per la diciassettesima prova del campionato 2019. La sfida tra Mercedes e Ferrari, esplosa nelle ultime gare, riparte dallo storico tracciato di Suzuka per il Gran Premio del Giappone. Una pista veloce – ma senza grossi rettilinei – e da alto carico aerodinamico, sulla quale non ci sarebbe stata storia nella parte iniziale della stagione, prima che la Rossa tornasse in pista rivitalizzata dalla sosta estiva.

DIRETTA ESCLUSIVA SKY Ancora una volta sarà Sky Sport F1 HD a trasmettere in diretta esclusiva l’evento. Orari decisamente “scomodi” per gli spettatori italiani, chiamati a lunghe nottate all’insegna della Formula 1 o a levatacce mattutine. Abbastanza agevole la visione delle qualifiche, in diretta alle 8 di sabato 12 ottobre, mentre il Gran Premio partirà alle 7.10 di domenica 13. Come al solito, MotorBox vi racconterà in diretta minuto per minuto tutti gli accadimenti del weekend, mentre sarà possibile guardare qualifiche e gara in chiaro su TV8 in differita a partire dalle 15.00.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 11 ottobre

Prove libere 1: 03.00 – 04.30

Prove libere 2: 07.00 – 08.30

Sabato 12 ottobre

Prove libere 3: 05.00 – 06.00

Qualifiche: 08.00 – 09.00

Domenica 13 ottobre

Gara: 07.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 12 ottobre, ore 15.00

Gara: domenica 13 ottobre, ore 15.00

*Palinsesto soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 11 ottobre

Prove libere 1: dalle 02.45

Prove libere 2: dalle 06.45

Sabato 12 ottobre

Prove libere 3: dalle 04.45

Qualifiche: dalle 07.45

Domenica 13 ottobre

Gara: dalle 06.45