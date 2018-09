Autore:

Simone Valtieri

DUE AUTO, DUE FILOSOFIE Non è un mistero che la Ferrari F71H e la Mercedes W09 siano due monoposto dalla opposta filosofia e dalle diverse caratteristiche: il bolide di Maranello ha sempre dimostrato di preferire mescole morbide o supermorbide e temperature perlopiù maggiori rispetto al perfetto range di funzionamento delle gomme sulla monoposto rivale, che predilige invece l'uso di pneumatici Medium o Soft. Per questo motivo anche a Suzuka, dove Pirelli mette a disposizione gomme Medium, Soft e Supersoft, le differenze tra i due team restano marcate.

LE SCELTE I due ferraristi, Vettel e Raikkonen, sbarcheranno a Suzuka per il GP del Giappone previsto a sola una settimana di distanza (il 7 ottobre) da quello di domenica prossima in Russia, con ben 10 set di Supersoft, appena 2 di Soft e una di Medium. I due piloti della Mercedes invece, il leader iridato Hamilton e il suo scudiero Bottas, porteranno appena 7 Supersoft, raddoppiando Soft (4) e Medium (2) rispetto ai rivali. In mezzo a questi due opposti si collocano quasi tutte le scuderie, con una sola eccezione: la McLaren, che porterà 4 set di Medium, 5 di Soft e appena 4 di Supersoft, giusto per la qualifica. Per quanto riguarda gli altri top driver, scelte simili tra Ricciardo (1-4-8) e Verstappen (1-5-7). Qui i set completi per il GP del Giappone.