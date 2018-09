Autore:

Simone Dellisanti

BALALAIKA Con il Gran Premio della Russia 2018 la Formula Uno si sposta sul circuito di Sochi per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Singapore, conclusosi con il terzo posto di Vettel su Ferrari. Non certo la rivincità che i tifosi del Cavallino Rampante si aspettavano dopo la disfatta di Monza. Il GP di Sochi partirà da venerdì 28 settembre, con le prove libere, fino ad arrivare a domenica 30 settembre, quando ci sarà il Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

IL TRACCIATO Sochi è il primo circuito russo, progettato da Hermann Tilke, completamente dedicato alla Formula Uno, presente in calendario dal 2014, nello stesso anno delle Olimpiadi invernali di Sochi. Lungo 5,848 km e con un layout di 19 curve, delle quali dodici a destra e sei a sinistra, è una pista che alterna settori molto tecnici e impegnativi ad altri più scorrevoli e dalle alte velocità di punta. Nella gara inaugurale, vinta da Lewis Hamilton, le monoposto di F1 sono riuscite a toccare i 332 km/h.

