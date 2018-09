Autore:

Simone Valtieri

ERRORE FATALE Non arriva l'ottantesima pole position in carriera per Lewis Hamilton, leader incontrastato del weekend del GP della Russia sin qui, ma beffato per 145 millesimi dal compagno Valtteri Bottas, che annovera Sochi tra le sue piste preferite. Poco male per il britannico, che nonostante un errore che l'ha portato ad abortire il suo ultimo tentativo (era in netto vantaggio dopo il primo settore) è comunque secondo, davanti a Sebastian Vettel, suo rivale iridato, e Kimi Raikkonen. Per il pilota finlandese è la sesta pole in carriera, la prima qui in russia dove nel 2014 scattò davanti a tutti proprio Hamilton. Le altre due pole Mercedes, nel 2015 e 2016, erano andate a Nico Rosberg, mentre lo scorso anno partì primo Sebastian Vettel con la Ferrari.

Q1 Nel primo segmento di qualifiche la Mercedes mette subito in chiaro le cose, con Hamilton che nonostante qualche difficoltà iniziale, stampa il miglior tempo in 1'32"410, nuovo record della pista, distanziando il compagno di team Bottas di circa mezzo secondo e mettendo tra sé e il rivale per il titolo Vettel oltre un secondo. Il tedesco è sesto, preceduto anche da Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. I due piloti della Red Bull partecipano però soltanto alla prima porzione di qualifica, vista la penalità che dovranno scontare in griglia per la sostituzione della Power Unit. Bene anche Charles Leclerc con la Sauber, addirittura settimo a solo mezzo secondo dal suo futuro compagno di squadra Vettel, bene anche i piloti di Haas e Force India, che completano la Top Ten, mentre sono eliminati, al termine dei primi 18 minuti, Hartley per la Toro Rosso, e i due piloti di McLaren e Williams, nobili decadute di questa Formula 1.

Q2 Se nel primo segmento tutti i team hanno utilizzato le Hypersoft, nella seconda parte di qualifiche i due piloti Mercedes e i due Ferrari scendono in pista con mescole Ultrasoft, per provare a partire con le coperture intermedie di questo weekend nella gara di domani. Dopo la prima tornata di tempi Hamilton guida con 1'32"595, in vantaggio su Bottas di 149 millesimi e sui due ferraristi Vettel e Raikkonen di, rispettivamente, 450 e 470 millesimi. Per i restanti sei posti non combatte praticamente nessuno. Quinto si piazza ancora il sorpdendente Charles Leclerc, a 8 decimi dal leader, con mescole Hypersoft, poi, sempre su gomma rosa, Grosjean, Ocon, Magnussen, Perez ed Ericsson. Oltre ai due della Red Bull, Ricciardo e Verstappen, risparmiano mescole anche Gasly (Toro Rosso), e i due Renault, Sainz e Hulkenberg, per cui sono questi i cinque eliminati.

Q3 Sei motori Ferrari e quattro Mercedes a contendersi la pole a Sochi. Scendono tutti in pista per il primo tentativo con gomme Hypersoft e la pole provvisoria va a Valtteri Bottas, che per 4 millesimi precede il compagno di team Hamilton. Vettel è terzo a 6 decimi, Raikkonen quarto a sette. Nel secondo e ultimo tentativo la musica non cambia, con Bottas che ritocca il fresco record del tracciato portandolo a 1'31"387, e Hamilton che butta all'aria la pole con un errore nel secondo settore. Vettel si avvicina ma resta a 556 millesimi dalla prima casella, mentre Raikkonen è ancora quarto a 850. In terza fila partiranno Magnussen e Ocon, settimo Leclerc davanti a Perez, Grosjean ed Ericsson.

RISULTATI QUALIFICHE

Pos. Pilota Team Q1 Q2 Q3 Giri 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.964 1:32.744 1:31.387 17 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:32.410 1:32.595 1:31.532 18 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:33.476 1:33.045 1:31.943 18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.341 1:33.065 1:32.237 18 5 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:34.078 1:33.747 1:33.181 15 6 Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:34.290 1:33.596 1:33.413 17 7 Charles Leclerc Sauber-Ferrari 1:33.924 1:33.488 1:33.419 17 8 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:34.084 1:33.923 1:33.563 16 9 Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:34.022 1:33.517 1:33.704 17 10 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:34.170 1:33.995 1:35.196 17 11 Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:33.048 5 12 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:33.247 4 13 Pierre Gasly Toro Rosso-Honda 1:34.383 8 14 Carlos Sainz Renault 1:34.626 6 15 Nico Hulkenberg Renault 1:34.655 6 16 Brendon Hartley Toro Rosso-Honda 1:35.037 7 17 Fernando Alonso McLaren-Renault 1:35.504 6 18 Sergey Sirotkin Williams-Mercedes 1:35.612 6 19 Stoffel Vandoorne McLaren-Renault 1:35.977 6 20 Lance Stroll Williams-Mercedes 1:36.437 7

GRIGLIA DI PARTENZA

1. Valtteri Bottas 1:31.387 Mercedes 2. Lewis Hamilton1:31.532 Mercedes 3. Sebastian Vettel 1:31.943 Ferrari 4. Kimi Raikkonen 1:32.237 Ferrari 5. Kevin Magnussen 1:33.181 Haas-Ferrari 6. Esteban Ocon 1:33.413 Force India-Mercedes 7. Charles Leclerc 1:33.419 Sauber-Ferrari 8. Sergio Perez 1:33.563 Force India-Mercedes 9. Romain Grosjean 1:33.704 Haas-Ferrari 10. Marcus Ericsson 1:35.196 Sauber-Ferrari 11. Carlos Sainz No Time Renault 12. Nico Hulkenberg No Time Renault 13. Sergey Sirotkin 1:35.612 Williams-Mercedes 14. Stoffel Vandoorne 1:35.977 McLaren-Renault 15. Lance Stroll 1:36.437 Williams-Mercedes 16. Fernando Alonso* 1:35.504 McLaren-Renault 17. Daniel Ricciardo* No Time Red Bull-TAG Heuer 18. Pierre Gasly* No Time Toro Rosso-Honda 19. Brendon Hartley* 1:35.037 Toro Rosso-Honda 20. Max Verstappen* No Time Red Bull-TAG Heuer



*Piloti penalizzati per il cambio della Power Unit